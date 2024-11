Beatriz Archidona estalló ante Raquel Bollo en 'De Viernes' por Isa Pantoja: “Todo el mundo giraba la cara”

Tras haber reducido al mínimo sus apariciones en televisión, Raquel Bollo concedió anoche una entrevista a De Viernes. La empresaria regresó a los platós de Telecinco para hablar del enfrentamiento surgido entre Isabel Pantoja y su hija.

Hace semanas, Isa Pantoja contó en este mismo programa que durante su niñez sufrió multitud de desprecios por parte de su familia, incluida su propia madre. Raquel Bollo, sin embargo, tiene otra impresión de aquello. Aunque dice que empatiza con la joven por todas esas experiencias traumáticas, ella tiene una versión distinta: “No es lo que yo he vivido”.

Durante la entrevista cuestionó el testimonio de Isa, lo que se interpretó como un apoyo directo a la famosa cantante. Esto enfadó a algunos de los tertulianos de De Viernes, especialmente a Ángela Portero, que le llevó la contraria una y otra vez.

Incluso la presentadora del programa manifestó cierta incomodidad con el testimonio de la invitada. Lo hizo, por ejemplo, cuando Bollo recordó que Isa Pantoja no contó que su hermano Kiko Rivera, supuestamente, le echó agua con una manguera tras averiguar que ya no era virgen. “¿Sabes por qué no lo cuenta Isa? ¡Porque no puede ni contarlo, no puede ni contarlo!”, exclamó Beatriz Archidona.

La entrevistada no se desvió de su versión: no es eso lo que a ella le contó la propia Isa Pantoja hace años. Archidona le planteó la posibilidad de que la hubieran intoxicado con versiones interesadas, algo que ella rechazó.

“Todo el mundo giraba la cara”

Minutos después, la presentadora estalló: “Todos estabais en esa casa y nadie se enteraba de que pasaran episodios como estos”, le reprochó tanto a ella como a quienes cuentan “historias y testimonios durísimos” de lo que supuestamente ocurrió en Cantora. “Todo el mundo giraba la cara. Estamos para las fiestas... y cuando pasa algo no hay nadie”, soltó Archidona, visiblemente indignada.

“No, perdona”, respondió Bollo. “Yo he estado en fiestas allí, pero te puedo asegurar que he estado más con los niños que de fiesta, de fiesta han estado otros (...) Por mucho que me queráis llevar la contraria, yo sé lo que he vivido (...) Si no me creéis, es vuestro problema. Yo me voy tranquila y duermo tranquila. ¿Preferís creer a otras personas que confunden fechas y se contradicen? Pues perfecto”, les dijo a los tertulianos antes de que terminara la entrevista.