El corte de Belén Esteban a Pablo Motos en su visita a 'El Hormiguero', al que llegó con una petición: “Que no hable de ella”

Belén Esteban pisó este jueves por primera vez el plató de El Hormiguero (Antena 3), programa que durante los últimos días había promocionado esta visita como uno de sus grandes acontecimientos.

Nada más aparecer en pantalla, la tertuliana de Ni que fuéramos Shhh (Ten) reconoció que estaba “muy nerviosa”, aunque decidió comenzar la entrevista pegándole un corte a su anfitrión, Pablo Motos.

“Después de 19 años, ya era hora de que me invitaras, ¿no?”, le preguntó la famosísima tertuliana, arropada por los aplausos del público.

El showman de Atresmedia estuvo rápido: “Si no recuerdo mal, estabas en otra cadena que no se lleva superbien con esta”, le respondió en referencia a Telecinco, donde Belén trabajó durante muchos años para Sálvame. Pero La Esteban tenía preparado el contraataque: “Perdona, Paz Padilla estaba en otra cadena y la trajiste, cariño”, le recordó.

En efecto, la humorista visitó El Hormiguero en septiembre de 2022 después de haber sido despedida y readmitida por Mediaset, un tema al que no hizo referencia durante aquel encuentro.

La entrevista de Belén Esteban sí estuvo llena de referencias a Telecinco, básicamente porque ya no trabaja para esta cadena desde la cancelación de Sálvame en mayo de 2023.

Pero Motos también quiso ahondar en la vida personal de su invitada, algo que ella aceptó previa advertencia: su hija Andrea le había pedido que no hablara de ella.

“¿Cómo lleva la fama tu marido?”, le preguntó Motos. “Mi marido me dijo muy claro que él adora su trabajo. Lo han llamado de muchísimos sitios, pero he tenido la suerte de dar con la mejor persona que podía estar en mi vida”, explicó antes de referirse a su propia hija, alejada de los medios a pesar de que siempre ha sido mencionada en los platós de televisión.

“Me ha dicho que no hable de ella, pero tengo que hablar: mi niña sí que pasa de todo”, contestó “orgullosa” por lo bien que le ha ido a la joven en los estudios: “De eso es de lo que me puedo sentir más orgullosa. De eso y de que no quiera saber nada de este mundo [de la TV]”, afirmó rotunda.