'Callejeros' mostró las consecuencias de la DANA con un “desolado” Nacho Medina: “Es fundamental estar unidos”

Callejeros regresó a Cuatro este lunes 11 de noviembre, centrado en la crisis de la DANA en la Comunidad Valenciana. El formato de reportajes, que regresó con nueva etapa en Mediaset durante la pasada primavera, iniciaba una nueva tanda de programas dedicando su atención al desastre climático que ha sufrido parte de la Península y que ha dejado tras de sí 214 fallecidos en la comunidad.

El director del programa, Nacho Medina, y el cámara Gonzalo Pulido se desplazaron a las ciudades damnificadas para retratar la mayor tragedia humanitaria de este siglo en España. Ya horas antes, Medina pasó por el plató de Todo es mentira para hablar de la experiencia de acercarse al desastre, que dos semanas después sigue manteniendo a las poblaciones afectadas en una situación de máxima gravedad.

El periodista no pudo contener las lágrimas durante su intervención, algo que por otro lado también sucedió durante las imágenes grabadas y emitidas en el prime time. “Tengo 25 años de experiencia haciendo reportajes en televisión en la calle y he venido muy tocado, y estoy hasta nervioso, intentando poder contar lo que se ha vivido allí”, decía Medina, muy emocionado, a Risto Mejide. El periodista además recalcaba que la situación real “multiplica por 100 lo que está apareciendo a través de las pantallas”.

El recorrido de 'Callejeros' por los territorios afectados

“Vengo a nivel emocional desolado, pero es mi trabajo y creo que tampoco tengo derecho a estarlo, pero si estoy esperanzado con que el ser humano esté siendo cada vez un poquito mejor”, añadía, poniendo en valor el “tejido emocional” generado en Valencia, y tratando de apuntar el de su propio programa en una tesitura así. “Callejeros es un programa un poco terapéutico, porque enseñas la cámara a la gente y le permites contar cosas con una cercanía que no te permiten otros programas”.

“Es momento de retratar cómo está Valencia, cómo está su provincia y cómo están sus ciudadanos. Cómo están sus cabezas, sus corazones y sus almas”, decía Medina al comienzo del reportaje. Paiporta, Picanya, Catarroja, Torrent y Benetússer fueron algunos de los escenarios que recorrerá el equipo de Callejeros para mostrar la lucha de sus vecinos por recuperar la normalidad.

“Lo fundamental es que todos estemos unidos”

En Paiporta, uno de los municipios donde la DANA golpeó con mayor fuerza. Allí acompañó a ciudadanos haciendo cola a las 6:00 horas para recibir alimentos agua y ropa donados. “Llevo una hora aquí, solamente, y ya no puedo parar [de llorar]”, reconocía Medina cuando entrevistaba a los voluntarios y a un agente de la policía local que estaba coordinando los trabajos de ayuda. “Lo fundamental es que todos estemos unidos y podamos levantar todo esto”, respondía el agente.

También encontraba a una vecina de la localidad que contaba una dura historia. La mujer, que explicaba que había perdido todo, incluido el negocio que tenía, contó ante la cámara la experiencia de ser rescatada dentro de su tienda: “Estoy bien de milagro. A mí me rescataron. Estuve cuatro horas flotando hasta que un vecino me vio, rompió el cristal y me subió. Me llegaba el agua al cuello”, recuerda.

El programa intercaló testimonios igual de trágicos como estos, de personas anónimas que a duras penas exteriorizaban sus sentimientos de dolor y de frustración, con los de voluntarios que llegaban para ayudar. “Todo el mundo está colaborando”, indicaban. “Gracias a la juventud”, destacaba otra vecina, aunque “psicológicamente estamos hechos polvo”. “No ha quedado ningún comercio en pie... No podemos permitirnos el lujo de venirnos abajo”, contaba otro vecino que trabajaba en suministrar víveres.

En Catarroja también hubo oportunidad para hablar con más supervivientes. Una mujer explicó que su familia había tenido suerte y solo habían perdido dos coches. “Pero, ¿y los muertos? Mi marido y un vecino casi se mueren aquí. Tiene que haber algún responsable que pague por los muertos. No dinero, que pague cárcel”.

Más duras fueron las imágenes de ancianos necesitados de asistencia, a cuyos domicilios se acercaron las cámaras. “Mi madre está recién operada de la cadera”, contaba una mujer. “La tuvieron que subir corriendo [a una planta superior], porque avisé de que venía el agua. Pero están todos bien, gracias a dios”.

“Toda mi vida se está marchando”, lamentaba resignada una anciana, a la que su hija consolaba. “Tu vida se empieza ahora de cero”. Medina, de nuevo emocionado, animó a esta señora, muy afectada por perder los recuerdos materiales de su marido, fallecido a comienzos de año. “Lo importante es que tiene vida por delante”, recalcó el reportero.

Paz Padilla e Isabel Jiménez, voluntarias

Callejeros también mostró a personajes conocidos de la televisión interviniendo como voluntarios en los trabajos de limpieza y apoyo. Así, Medina encontró a Paz Padilla colaborando con la ONG del chef José Andrés. “Estoy ayudando a llevar comida a las personas mayores que están en sitios donde no llega la furgoneta”, explicaba la humorista, que se encontró también con otro rostro de Mediaset, la presentadora de Informativos Telecinco Isabel Jiménez, desplazada a Valencia.