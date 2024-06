Condenan al actor Juan Darthés a 6 años de cárcel en Brasil por violar a Thelma Fardin, actriz de 'Patito feo'

El actor brasileño Juan Darthés ha sido condenado a seis años de prisión por violar a la actriz argentina Thelma Fardin cuando ella era menor de edad. Los hechos ocurrieron en 2009 en Nicaragua, cuando ambos se encontraban promocionando la telenovela Patito feo. Él tenia 45 años; ella, 16.

“Esta sentencia tiene que ser un mensaje de esperanza para todas esas personas que todavía están sufriendo algún tipo de abuso. Tiene que ser una esperanza para que, aunque piensen que es muy difícil, que la persona a la que tienen que denunciar es muy poderosa y que tiene muchas herramientas, hay una posibilidad de reparación”, ha reaccionado Fardin.

La actriz, que denunció los hechos en 2019, asegura que ya había “perdido la fe en la Justicia”. En 2023 fue absuelto en primera instancia por un juzgado brasileño, pero la víctima recurrió aquella sentencia y consiguió que su caso fuera revisado en segunda instancia con el resultado que ahora se ha hecho público.

Darthés ha sido condenado con dos votos a favor y uno en contra. En el juicio ha quedado demostrado que el actor es culpable de “estupro”, que en Brasil significa “violación” con “acceso carnal”, informa el periódico Clarín.

No obstante, el actor no entrará en prisión todavía porque la sentencia no es firme y tiene derecho a recurrirla.

Las Fiscalías de Argentina, Brasil y Nicaragua colaboraron entre sí para que esta causa de alcance internacional pudiera salir adelante.

Otras tres actrices –Calu Rivero, Natalia Juncos y Ana Coacci– lo habían acusado anteriormente.

El caso provocó un auténtico terremoto en Latinoamérica porque Darthés es un actor muy conocido en la televisión del cono sur. Tras hacerse pública la denuncia de Fardin, el teléfono contra el abuso sexual infantil se quedó totalmente colapsado: el número de llamadas creció un 1.200%.