Los 'dardos' de Luján Argüelles en el estreno de 'El rival más débil': “Creía que valíais la pena, pero dais pena”

Telecinco estrenó este miércoles la nueva etapa de El rival más débil, la primera para el concurso de preguntas y respuestas tras dos décadas de ausencia. El formato se emitió originalmente a principios de siglo en TVE, primero con Nuria González y después con Karmele Aramburu. Ambas llamaron la atención por su capacidad para soltar un 'zasca' tras otro a los concursantes, siendo esta de una de las señas de identidad del programa.

Una 'marca de la casa' que ahora, en esta nueva etapa, corre a cargo de Luján Arguelles. La asturiana no decepcionó en el estreno al soltar un dardo tras otro a los nuevos participantes de El rival más débil, que a diferencia de los anteriores no van a ser anónimos, sino famosos. De hecho, ocho cantantes apadrinaron la vuelta del concurso: Alaska, Rafa Sánchez (La Unión), Dioni (Camela), María Peláe, Leticia Sabater, Jorge González, Natalia y Ainhoa Arteta. La soprano fue precisamente 'la rival más débil' de la noche, aunque sus compañeros tampoco se fueron de rositas.

“¿Habéis entendido las normas?”

De hecho, Luján se temió lo peor de “un gremio”, el de los cantantes, acostumbrado a rimar “Nochentera” con “noche entera”. Y por momentos le dieron la razón. Por ejemplo, tras una primera prueba donde la falta de acierto fue constante: “¿Habéis entendido las normas? ¿Habláis perfectamente castellano u os traduzco en algún idioma? (...) La teoría dice que solo usamos el 10% de nuestro cerebro. Visto lo visto lo me parece mucho”.

Pasando ya a los nombres propios, Leticia Sabater fue 'víctima' por partida doble de las 'faltadas' de la presentadora. Primero, al escribir 'Ainhoa' sin 'h': “¿La suculenta es para ti una bacteria, verdad? Puede ser una bacteria que se come las haches, porque has escrito Ainhoa sin 'h”. Y después, al responder que el acueducto de Segovia transporta piedras: ¿Consideras una pregunta complicada, qué transportaba el acueducto de Segovia? En Segovia no te van a contratar para cantar La Salchipapa“.

Otro fallo garrafal fue el de María Pelàe, que se quedó en blanco a la hora de decir qué palabra con 'L' hace alusión al estampado más popular de los trajes de sevillanas. “No saber lo de los lunares, una folclórica como tú. Pide el pasaporte de Corea o de algún destino lejano, porque en Andalucía lo tienes complicado”, fue la reacción de Luján.

“La próxima vez que te formule una pregunta sobre deporte acuático, procura llevar los manguitos puestos en el cerebro”, soltó a Jorge González, que también recibió otro 'zasca' por decir que África es una isla: ¿Tú sacaste un single que se llamaba Me iré, no? Cantante y adivino. Eres el rival más débil. Adiós“.

El 'zasca' de Rafa Sánchez a Dioni

Alaska quedó a la tercera posición, justo después de María Peláe y Rafa Sánchez, que coincidieron en echar a la cantante de Fangoria por ser 'la rival más fuerte' de la noche. Aun así, Alaska también cometió algún que otro fallo. Por ejemplo, cuando dijo que Carlos Alcaraz, a sus 21 años, lleva 209 semanas siendo número uno del mundo en tenis. “209 semanas son, ¿cuántos años? ¿Llegó al número uno a los 3 años? Por primera vez, la que no ha sido número uno has sido tú”, fue la contestación de Luján.

“Pensaba que valíais la pena y resulta que dais pena”, fue la conclusión de la presentadora al ver el nivel de los concursantes. Aun así, uno de ellos se llevó la victoria: Rafa Sánchez, que igualmente recibió lo suyo cuando confundió un “enchufe” con un “ladrón”. “Con un político entendería la confusión entre enchufe y ladrón, porque ellos se mueven ahí ahí (...) Rafa, sé que tú siempre comentas que el rock te ha hecho mejor persona, pero desde luego que no te ha hecho un iluminado”, comentó Luján.

Pese a todo, el cantante de La Unión también firmó uno de los 'zascas' de la noche. Pero no contra la presentadora, sino contra Dioni, que se quedó a las puertas del podio. “Como siempre digo, qué mal repartida está la grasa. Y me extraña muchísimo que Dioni haya llegado hasta aquí”, reconoció Rafa mientras el cantante de Camela abandonaba el plató. “Qué malo, Rafa, de repente”, comentó Alaska. Dioni, mientras tanto, dio la razón a su compañero: “Si miras mi perfil de Twitter, lo primero que digo es que soy analfabeto”.

Estos son otros 'zascas' que soltó Luján Arguelles durante el estreno de 'El rival más débil':