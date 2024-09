'De Viernes' pidió perdón a Carmen Borrego antes de emitir la entrevista de su hijo: “Si lo has sentido así, disculpas”

De Viernes contó anoche con un invitado que lleva meses apareciendo en las revistas del corazón. El programa de Telecinco entrevistó a José María Almoguera, hijo de María Teresa Campos, que por primera vez contó ante las cámaras de televisión por qué entre su madre y él hay una distancia que parece insalvable.

La entrevista se había grabado en los días previos a la emisión, por lo que el joven no tuvo que pisar el plató (posiblemente lo hará en los próximos días). Allí solo estaba Borrego, según ella, contra su propia voluntad.

“Evidentemente, si pudiera evitarlo no lo vería. No sé si estoy preparada”, contó horas antes en Vamos a ver. Pero no le quedaba otra opción más que esa ya que en agosto adquirió “un compromiso contractual” con De Viernes, programa con el que colabora desde entonces. “En ese contrato puse cláusulas como que no me siento [en un plató] con mi hijo y mi exnuera, pero no está puesto que no asista a un programa donde esté grabada una entrevista con mi hijo”, explicó para justificar su obligada presencia en el citado plató.

Ese era el principal reclamo del programa: Carmen Borrego iba a escuchar en directo las críticas de su hijo. Todo estaba preparado en De Viernes para que comenzara el espectáculo, pero, nada más empezar, el presentador lanzó un mensaje que consideró pertinente.

“Se han dicho muchas cosas y queríamos decirte, antes que nada, que este programa jamás ha querido cuestionarte como persona, como madre o como mujer. Y si así lo has sentido en algún momento, te pedimos disculpas”, le dijo Santi Acosta. “De hecho, te avanzamos que tu hijo tampoco cuestiona tu papel como madre ni como mujer”, avanzó.

Borrego critica que se emitan preguntas “sin respuesta”

Borrego le explicó por qué se han dicho tantas cosas sobre ella, y dio a entender que los vídeos del programa, esos en los que solo se muestran las preguntas que se le hicieron a su hijo, no las respuestas, dan pie a malas interpretaciones.

“Cuando se hacen preguntas sin respuestas se siembra la duda sobre mí como mujer y como madre. Y siempre hay personas que aprovechan esas dudas para difamarme”, contestó.

“La gente no sabe nada de mí como madre; saben de Carmen como colaboradora de televisión”, prosiguió. “Lo último que yo haría en la vida es juzgar a una mujer o a una madre y lo que intento es que no se me juzgue a mí, porque no tienen ningún motivo para hacerlo, eso te lo puedo garantizar”, remató.

Dicho esto, el presentador aclaró que en De Viernes no se pretende “juzgar a nadie” sino “entender qué ha ocurrido” entre Carmen Borrego y José María Almoguera. A las disculpas del programa se sumó la copresentadora, Beatriz Archidona, quien le hizo saber que “la entrevista se iba a tratar con el respeto y la seriedad que se merece”.