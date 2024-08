Doble indirecta de Juan y Medio contra Telecinco, Ana Rosa y Jorge Javier: “Ahora todo el mundo tiene testimonios”

Doble reivindicación de Juan y Medio en La tarde aquí y ahora, el programa que presenta cada tarde en Canal Sur junto a Eva Ruiz. El presentador alzó la voz durante la emisión del martes para reivindicar que él y su equipo llevan “toda la vida preocupados por las personas mayores”, aunque ahora sean otros programas los que, según él, quieran subirse al carro. “Ahora todo el mundo habla, ahora todo el mundo se entrevista, todo el mundo tiene testimonios, pero llevamos un cuarto de siglo atendiendo a la gente que nunca aparecía por la tele”, dijo al respecto.

“Canal Sur, pionero en dedicarle un espacio solamente a nuestros mayores”, presumió su compañera antes de que el presentador volviera a tomar la palabra: “Ahora todo el mundo se acuerda de la soledad, ¿pero dónde estabais cuando nadie hacía un programa para ellos? ¿Ahora estáis muy compungidos? No me voy hacia vosotros por la prisa que tengo, fíjate lo que te digo”. “Está bien que copien”, añadió Eva Ruiz.

Ni ella ni Juan y Medio dijeron abiertamente a qué programas se referían, pero bien podrían estarse refiriendo a El diario de Jorge (Telecinco), que también pertenece al género de testimonios y que en su primer mes de vida ha recibido en plató a personas mayores y a otra “que nunca aparecían por la tele”.

Más evidente resulta, a priori, la segunda reivindicación de Juan y Medio. O mejor dicho, la indirecta que Modesto Barragán y él soltaron sobre Ana Rosa Quintana y Jorge Javier Vázquez. En La tarde aquí y ahora, como pasa con El diario de Jorge y pasaba en Así es la vida, el presentador cede el testigo al siguiente programa de la tarde interactuando unos instantes con el presentador de este último. En este caso, Juan y Medio charló brevemente con Barragán antes de que diera comienzo una entrega de Andalucía Directo.

Juan y Medio empezó la conversación explicando que, en televisión, esta manera de dar paso al siguiente programa de la parrilla se llama “momento ventana”. Y acto seguido se deshizo en elogios hacia su compañero: “Un hombre que ha generado ya una tendencia de otras cadenas que muestran rostros no tan populares, no tan queridos tal vez, no tan admirados como el de Modesto Barragán”.

Después llegó la indirecta de ambos contra Ana Rosa y Jorge Javier, que el lunes protagonizaron un 'cara a cara' en TardeAR en el que dejaron claras sus diferencias, aunque la presentadora agradeció al catalán su “generosidad” y este dijo que había ido al magacín porque se tienen “cariño”. “En todo caso estaremos de acuerdo en que en esta ventana nos peleamos mucho menos”, señaló Barragán. “En esta ventana hay cariño, admiración, respeto y ganas de vernos unos a otros. Eso es lo que pasa en esta ventana”, concluyó Juan y Medio.