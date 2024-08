Ernest Riveras responde a Nico Abad tras sus críticas: “Mal compañero y mala persona”

Intercambio de críticas entre dos exnarradores de MotoGP. Concretamente, entre Nico Abad y Ernest Riveras a raíz de las críticas que el primero dedicó al segundo en su canal de Twitch. Las palabras de Abad se produjeron hace ya varias semanas, pero ha sido ahora cuando Riveras ha tenido constancia de ellas y ha decidido responderlas refiriéndose al ex de Mediaset como “mal compañero y mala persona”.

La historia se remonta a una charla entre Nico Abad y el periodista de motociclismo Mela Chércoles. En un momento de la conversación, este último contó que le había escrito un mensaje a Riveras deseándole toda la suerte del mundo en la cobertura de los Juegos Olímpicos en TVE, a lo que el catalán le le contestó con cierta sorna: “De esto sí sé, ¿eh, cabrón? De las motos no”.

Nada más oír este comentario, Nico Abad dijo lo siguiente: “Siempre a la defensiva Riveras”. A partir de ahí, Chércoles detectó el gesto serio de su compañero, lo que llevó a preguntarle si no son amigos. “No, porque no hemos coincidido nunca trabajando. A Ernest Riveras me lo encontré en el aeropuerto de Malasia, o a lo mejor era Kuala Lumpur, no sé. Todos estábamos en la sala esperando y el tío estaba estudiando con los tiempos, los pilotos y tal. Y yo decía: 'Madre mía'”, empezó diciendo Nico Abad.

A continuación, desveló que sus alumnos de periodismo muchas veces le dicen que han estado con Ernest Riveras y que él, cuando oye eso, siempre dice lo mismo: “Ah, cuidado. Que voy a deciros cosas”. Esas cosas son que no comparte su forma de narrar: “A mí, por ejemplo, no me gusta esa narración de datos. No me gusta. Me parece irrelevante. Como yo no sé dónde ha nacido la gente, pues solo tengo este ejemplo, pero (decir) ”el de Cervera“, ”el de Mazarrón“... En un adelantamiento de Pedro Acosta adelantaba Pedro Acosta y muchas veces se daba la circunstancia de que decía: ”Ahí adelanta Pedro Acosta, el de Mazarrón, que hizo la comunión el día 31 y lleva un número que coincide con tal...'“

“Conociendo a Ernest, habrá contrarréplica de su parte porque es un tío que siempre va de cara y acepta todos los combates”, avanzó Chércoles acertadamente. “Yo no lo hago en plan combate (...) Quiero aclarar, para ponerlo en contexto, que es una opinión sobre la narración. Sobre la narración, y ya está”, apuntó Abad.

Riveras: “No he sido TT por hacer algo malo, él sí”

Pero Ernest Riveras ha contestado. Lo ha hecho a través de Instagram, primero con un breve vídeo y después con un directo. “Se pueden hacer críticas feroces, aunque no sean constructivas. Lo que no se puede hacer es mentir y faltar al respeto, y por eso voy a contestar a alguien que habló de mí sin venir a cuento semanas atrás mintiendo y faltándome al respeto. Me da igual que se opine si soy buen o mal comentarista, lo que no quiero es que se me falte al respeto. Y como esta persona es de mi profesión, pero es mal compañero y mala persona, yo, que estoy bastante alejado últimamente de las polémicas, esta noche sí le voy a contestar y voy a decir lo que me parece que tengo que decir y lo que me pide el cuerpo”, explica en el vídeo.

Después, en el directo, reconoce que se la “trae al pairo lo que piense esta persona de mi manera de comentar”, que es algo que él también podría hacer. “Al final, con mi manera de comentar nunca he sido trending topic por algo malo, pero él lo ha sido permanentemente. Esto sí es un dato y no los que dicen que yo uso en las retransmisiones”, dice en alusión a las durísimas y constantes críticas que Nico Abad recibió durante sus años como comentarista de MotoGP en Telecinco.

A continuación, Riveras se cobra varias 'facturas' que tenía pendientes con el madrileño. Según cuenta, un año, al empezar una nueva temporada de MotoGP, quiso hacer una conexión en redes sociales con comentaristas y narradores de otras etapas del campeonato. “¿Sabéis quién fue la única persona que declinó venir? Nico Abad. Está en su derecho”. Además, aprovecha para decir que, en la época de las críticas contra Abad, él le echó un 'capote' diciendo lo siguiente a un medio: “Pienso que a este señor se le ha atacado en demasía. Él tiene una manera de comentar y aporta su estilo”.

“Tú me arrastras a la arena y yo te contesto”

Tampoco le perdona que un día, después de presentar un evento, Riveras se bajara del escenario y Nico Abad le plantara el micrófono para preguntarle en directo por la subida de los precios de DAZN. “Ahí estuve pardillo, porque como no estaba en mi mejor momento con DAZN dije: 'Entiendo perfectamente que la gente esté cabreada'. Por supuesto, aquello fue el titular al minuto siguiente en todos los medios digitales, lo cual me costó un tirón de orejas”, comenta el periodista.

Según Riveras, Abad “ahí demostró que es un mal compañero porque imaginaros que él, cuando estaba comentando en Telecinco, que cada cinco minutos cortaban una carrera de 40 para meter cinco minutos de publicidad, yo hubiera ido en directo con una cámara y le hubiera preguntado: 'Oye, ¿no crees que estáis pervirtiendo el producto? ¿Crees que meter tanta publicidad es bueno?' Eso hubiera sido de mal compañero. Pues eso es lo que hizo él conmigo”

Riveras también responde al “siempre a la defensiva” de Abad, un comentario que para él no tiene sentido porque, según el propio Abad, no se conocen en profundidad. Además, se queda “sin comentarios” ante las palabras del ex de Mediaset diciendo que no se sabe el lugar de nacimiento de los pilotos, a la vez que no entiende por qué se le critica por estudiar: “Como si eso fuera malo (...) Yo nunca me iba a dormir nunca los domingos sin quitar los datos del gran premio anterior y añadir los de este, porque es en caliente cuando te acuerdas de las cosas”.

Ya en la recta final del directo, Riveras se quita sus gafas azules “de la tranquilidad” por las gafas rojas “del enfado” para elevar el tono contra Nico Abad. “Lo que no te voy a permitir es que pongas en duda lo que yo puedo enseñarle a los periodistas del futuro. La próxima vez que quieras hacerlo, piénsatelo. El método que he desarrollado después de casi 40 años comentando es muy serio y está muy preparado. Yo nunca me he metido contigo. No lo voy a hacer más. No lo hagas tú más”, dice con rostro serio.

Por último, el periodista de TVE asume que Abad va “sacar mucho rédito de esto”, pero asegura que a él le “da igual”. “Ya está. Para mí esto se ha terminado. Tú me metiste, tú me arrastre a la arena, yo te he contestado y para mí punto final”, afirma antes de lanzar una última advertencia: “Solo te digo que si vuelves a cuestionar mi valor como profesional, haré dos cosas: lo pondré en conocimiento del colegio de periodistas y el próximo vídeo no será tan educado”.