'El gran premio de la cocina' desvela cuándo y cómo se verá en La 1, con Lydia Bosch nostálgica por Germán González

TVE ha cerrado este viernes 6 de septiembre su participación en el FesTVal 2024 de Vitoria con la presentación de El gran premio de la cocina, su nuevo talent culinario de tira diaria con Lydia Bosch y Germán González que se estrenará en La 1 el lunes 16 se septiembre a las 14:10 horas.

Este formato a cargo de Boxfish, el primer talent show de cocina en tiempo real de la TV en nuestro país, reunirá a 16 participantes, ocho por equipo, en una competición que tendrá una duración de once semanas -lo correspondiente a la primera temporada- y que contará con una primera fase por equipos y una segunda individual hasta dar un un único ganador de 50.000 euros.

“Va a dar ganas de cocinar hasta a los más perezosos. Cada vez se está cocinando menos en nuestro país, y este programa lo va a potenciar”, ha asegurado Miriam García Corrales, directora de Entretenimiento de RTVE, en una rueda de prensa a la que ha asistido verTele y que ha contado también con la presencia del productor Edi Walter, el director Raúl Delgado, los dos presentadores y los jueces del programa: Marta Verona y Javi Estévez.

La directiva ha prometido que El gran premio de la cocina “va a entretener, a hacer llorar y reír” y ha destacado la presencia en el casting de concursantes de distintas edades (de los 21 a los 85 años) y procedencias, desde china y lituana a marroquí.

Sus responsables, encabezados por el CEO de Boxfish, han resaltado la cercanía como una de las claves del formato, y su objetivo de mostrar platos tradicionales. “No es un programa pretencioso, sino cercano que te lleva al día a día, a lo que uno prepara en casa”. “La gente que vea al programa se va a animar a cocinar porque va a descubrir que en 20 minutos pueden hacerse platos extraordinarios”, ha agregado por su parte el director.

Lydia Bosch: “Con Germán sentí la misma química que con Emilio Aragón”

Al mando de El gran premio de la cocina encontramos una sorprendente dupla de presentadores: la actriz y conductora Lydia Bosch, y el excolaborador de Sálvame Germán González. “Con Germán hemos fichado a un fenómeno de la comunicación con un sentido del humor que encaja”, ha afirmado la directiva de RTVE, al tiempo que ha celebrado la vuelta de Bosch a la que siempre ha sido su casa televisiva.

“Estoy muy feliz porque hace 40 años descubrí mi vocación en el Un, dos, tres. Y el hecho de volver a TVE, más allá de que el programa es una bomba, emocionalmente tengo un vínculo muy especial”, ha admitido la intérprete, que ha revelado que “15 días antes” de la llamada de la cadena había transmitido a su representante su voluntad de volver a presentar.

Lydia Bosch ha confesado que le da cierto “vértigo” esta vuelta y ha contado cómo fue su primer encuentro con su nueva pareja televisiva, con quien sintió una química especial desde aquella primera prueba: “Con Germán me pasó una cosa muy curiosa, y es que sentí la misma química que sentí con Emilio Aragón. Entró, empezamos a bromear y surgió esa magia. Es tan divertido, tan fresco y tan listo, que junto con Marta y Javi no puedo estar más arropada en esta vuelta a televisión como presentadora”.

El aludido, que “no imaginaba nunca” y que “todavía estoy impactado” por ese salto de Telecinco a TVE, ha secundado: “Llegué a la prueba sin saber con quién la iba a hacer, y cuando vi que era Lydia Bosch dije 'wow'. Sentí lo mismo que ella, me lo pasé superbién, me reí muchísimo, me hizo confiar más en mí de lo que yo confío de verdad, y me dio una red de seguridad. Sentí que era casa, sin conocerla de nada”, ha declarado Germán.

El ex de Sálvame ha desvelado que “TVE y yo habíamos coqueteado alguna vez” antes de tener esta “primera cita” en forma de programa. “Al principio tenía mis dudas porque no había hecho nada así, pero viendo las imágenes creo que estoy muy bien. Siendo un programa diario, los espectadores van a acabar sintiendo a los personajes como familia”, ha agregado. “Es muy entretenido y creemos que va a funcionar”, ha pronosticado Bosch.

Como jurado encontramos a la ganadora de MasterChef 6 Marta Verona, que se ha servido de su experiencia televisiva previa para empatizar con los concursantes. “Intento animarles porque es un programa muy cercano y valoramos muchas cosas, no sólo una”. Su par será Javi Estévez, de Top Chef, que ha querido destacar el punto diferencial de este nuevo formato: “Si hay una cosa que va a sorprender es cómo los concursantes son capaces de elaborar los platos en tan poco tiempo”.

Así es 'El gran premio de la cocina'

En El gran premio de la cocina participarán dos equipos (Rojo y Verde) de ocho concursantes cada uno, los cuales se tendrán que organizar para elaborar dos platos en 35 minutos. Con el paso de las entregas, la competición pasará de ser por equipos a ser individual, también con eliminaciones semanales y viviendo un emocionante 'cuadrangular' que dejará dos finalistas para luchar por un premio de 50.000€.

El público podrá seguir en cada programa la entrega de dos platos: el primero a los 20 minutos y el segundo a los 35 minutos. Esto aumentará la emoción y permitirá a los cocineros demostrar su versatilidad y rapidez bajo presión. El equipo con las puntuaciones más bajas de la semana perderá a uno de sus miembros.

Ellos no estarán solos en su evaluación de los platos, ya que cada día un/a famoso/a los acompañará y actuará también como juez. En la primera semana los jurados invitados serán Paula Vázquez, Iñigo Urretxu, Aitor Albizua, María José Suárez y Carlos Baute.

Además, a través de los cocinados, el programa abordará tanto la diversidad y riqueza culinaria de España, como de la cocina internacional. Se pondrá en valor el producto de cercanía y sostenible, la cocina sencilla y saludable y la conjugación de las técnicas tradicionales con las más contemporáneas.

El gran premio de la cocina es la adaptación española del formato original argentino del mismo nombre, que acumula más de mil entregas.