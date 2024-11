El mensaje de Arguiñano a los afectados por la DANA: “Muchos no tenéis dónde poner una cazuela”

Karlos Arguiñano ha dirigido un cariñoso mensaje a los cientos de miles de personas que se han visto afectadas por la DANA que ha arrasado Valencia y otras zonas españolas, donde ha causado más de 200 víctimas mortales.

Pocos minutos después de comenzar su programa de Antena 3, el famoso cocinero ha hecho mención a la crítica situación que todavía se vive en muchas ciudades valencianas una semana despuésde la catástrofe: “Yo estoy cocinando tranquilo aquí y muchos no tenéis dónde poner una cazuela, no tenéis un grifo que eche agua y no tenéis una luz que ilumine”, ha lamentado para poner de manifiesto la triste realidad a la que se

“Os tenemos presentes a todos en todo el equipo”, ha añadido el presentador, que junto a su hijo Joseba Arguiñano ha preparado unos fartons, receta típica de Valencia.

Dicho esto, Arguiñano ha enviado “un abrazo muy grande” a las miles de personas afectadas por las inundaciones.