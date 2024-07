Kiko Matamoros aplaude el fichaje de Adela González por 'Mañaneros' de TVE: “Era el puesto que quería Terelu”

Ni que fuéramos Shhh no ha tardado en hacerse eco del fichaje de Adela González, expresentadora de Sálvame, por el Mañaneros de TVE. Durante el programa de este lunes, el programa de Canal Quickie y Ten ha comentado la noticia, propiciando un inesperado dardo de Kiko Matamoros hacia Terelu Campos.

“Que alegría ver ayer a nuestra compañera, que anunció que va a presentar Mañaneros desde el estadio de Berlín. Nos ha dado a todos mucha alegría”, empezó diciendo el tertuliano, aludiendo a la aparición por sorpresa de la periodista en la final de la Eurocopa, donde dio la noticia de su salto a la pública.

“Era el puesto que quería Terelu, pero se lo ha quedado Adela”, añadió enseguida con sorna, aludiendo al vaivén profesional de la hija de María Teresa Campos, que hace unas semanas acabó regresando a Telecinco como colaboradora fija del De viernes de Santi Acosta y Beatriz Archidona.

Las palabras de Matamoros encontraron rápidamente el apoyo de Kiko Hernández: “Yo esto lo sé de primera mano. Se lo pidió a una persona que ya no está allí y le dijeron que sí, que cuando Cantizano se fuera se lo daban, y en el momento en el que sale la exclusiva de que su hija está embarazada, esa persona que se lo promete ya no está en el puesto en el que tiene que estar. Y ella llamó diciendo: 'Me habéis prometido esto', y dijeron: 'Ah, la persona que te lo ha prometido ya no está. A partir de ahora es Adelita'. Ahora saca otra copa de balón y celébralo”, soltó con dureza el tertuliano, haciendo referencia al vídeo de Terelu celebrando la victoria de España en la Eurocopa 2024.

Matamoros remató los dardos a la malagueña, asegurando que no creyese que quedarse sin Mañaneros había sido traumático para la que hasta hace un año era su compañera en Sálvame. “Se ha sacado un pedazo de contrato en ¡De Viernes!, le pagaron a mil euros la pregunta”, aseveró el colaborador.

Adela, ilusionada con su salto a TVE

La propia Adela intervino durante el previo Camino a Berlín, desde Alemania, junto a Marcos López y Paco Caro, para compartir la noticia con la audiencia. “Muchísimas gracias por esta bienvenida, ¡no hacía falta tanto!”, decía ella, ante el evento escogido para hacer el anuncio.

González aseguró afrontar el reto como iban a encarar la final los propios jugadores de La Roja, “con mucha fuerza, con mucha ganas e ilusión, y con la responsabilidad que supone formar parte de algo que es de todos, que es muy grande, como esta casa”. “Vengo a aprender un montón de los profesionales que están aquí delante y de los que están ahí atrás”, agregó.