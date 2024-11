Kiko Matamoros habla del presupuesto “dopado” de 'De Viernes' y valora a sus compañeros de 'Ni que fuéramos'

Kiko Matamoros está “agradecido” por sus años de trabajo en Mediaset a pesar de los problemas que surgieron antes y después de la cancelación de Sálvame. Dice que en un primer momento prefirió no arremeter contra su antigua empresa, sin embargo, rompió aquella calma tensa cuando comprobó que la dirección de Supervivientes estaba “utilizando” a su hija Laura, concursante de la última edición del reality.

“Entonces me sentí con autoridad para hacer lo que hice”, asegura. Desde ese momento se dedicó a dejar muy claro el trato que él y sus compañeros de La Fábrica de la Tele (productora de Sálvame) recibieron por parte de Mediaset: “Nos habían echado, que era la realidad, y nos habían matado como personajes. No existimos, no se nos puede nombrar”.

En declaraciones al podcast Zona Rainpod, Matamoros no tiene demasiado claro si volvería a Mediaset: “No lo sé, yo creo que no”, contesta, aunque no descarta retomar el contacto con las productoras que siguen trabajando para Telecinco, lo que supondría su regreso a aquellos platós: “Pero no iría con la misma actitud ni mimaría lo que hiciera”.

No parece probable que vaya a aparecer en De Viernes, el programa que sustituyó a Sálvame Deluxe en las noches de Telecinco. Dice de él que es “un programa ni blanco ni familiar sino todo lo contrario”. “Familiar en el sentido de que destroza familias”, añade, y “luego las une con pegamento del chino”.

El tertuliano critica que Mediaset, tras la cancelación de Sálvame, “venda” un nuevo modelo televisivo, y ahora siga haciendo lo mismo que antes. Además, sostiene que De Viernes “es un programa dopado económicamente por la cadena porque va más allá del presupuesto que tenía previsto la productora”. “La cadena tiene que meter dinero para atender los contratos suculentos que se les hacen a algunos de los que van por allí. Y me parece muy bien”, subraya.

Kiko Matamoros valora a sus compañeros de 'Ni que fuéramos'

Junto a sus compañeros de Sálvame creó Ni que fuéramos Shhh, programa que se emite cada tarde en Ten. ¿Le sale rentable económicamente trabajar para este magacín? El tertuliano duda al responder y se muestra pudoroso porque, recuerda, en España “el salario medio son 1.500 euros”.

Además, dice ser consciente de que su situación ha cambiado: “Hay futbolistas que hace años estaban cobrando 15 millones, y ahora juegan en segunda división por 500.000 euros al año. No se me caen los anillos por trabajar en un piso-plató”, asegura.

Y al ser preguntado por sus compañeros, reconoce que son gente a la que “quiere” y de la que no puede “hablar mal”. Así los valora a cada uno de ellos: