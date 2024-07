Alessandro Lequio provocó la ira de Aylán en 'La vida sin filtros': “Conmigo te relajas, Tutankamón”

“Pasa hoy en día y pasaba antes: ¡Con 20 años lo único que quieres es follar!”. Así reaccionó Alessandro Lequio a la historia de Aylén, la joven que este sábado visitó el plató de La vida sin filtros (Telecinco) para contar que ya no quiere seguir con su novio porque le ha sido infiel varias veces.

Una de las chicas implicadas llamó al programa para disculparse con Aylén y hacerle una recomendación. “Vales mucho para estar con un tío que no te valora, sea ese o cualquiera que te venga por delante porque, por desgracia, todos sabemos lo que pasa hoy en día”, le advirtió.

Al escuchar estas palabras, Lequio se levantó de su silla enfurecido. “Pasa hoy en día y pasaba antes: ¡Con 20 años lo único que quieres es follar!”, soltó el polemista.

Lejos de achantarse, Aylán se vino arriba y le plantó cara con una reacción explosiva. “¡Dije antes que yo no soy promiscua! Conmigo te relajas y no me hablas así, señor, que pareces Tutankamón. Ponte un peluquín y déjame en paz”, le voceó. “Dices que tengo 20 años, pero bien que te estás rebajando a mi nivel”, añadió indignada.

Lequio regresó a su asiento y trató de justificar por qué había hecho ese comentario propio de un adolescente: “Estoy en un programa de televisión y tengo que hablar con todo el mundo. Tienes que entenderlo”, explicó desviando la mirada de la joven entrevistada.

La presentadora, Cristina Tárrega, acabó con esta acalorada discusión y recomendó a Aylán que utilizara “ese carácter” contra su novio infiel.