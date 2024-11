Lolita negó en 'De Viernes' los bulos sobre su retirada y señaló a una revista: “Parece mentira que hayáis puesto eso”

Lolita Flores desmintió anoche en De Viernes (Telecinco) que, como se ha dicho en varios medios de comunicación, vaya a dejar los escenarios.

La actriz rebajó mucho el dramatismo de las informaciones, negó que tenga pensado retirarse y aseguró que sus ausencias se deben al problema médico que ha sufrido en las últimas semanas.

“Yo vivo de mi garganta y hay muchos cambios de temperatura. No soy de plástico, me pongo mala como todo el mundo”, recordó. Ella misma contó días atrás en las redes sociales que su traqueítis había empeorado y que, por prescripción médica, tenía que cancelar dos funciones de teatro hasta que recuperase la voz totalmente. La situación ha remitido ya y pronto podrá recuperar la actividad.

Pero muchos medios de comunicación han dado a entender que, por culpa de una preocupante enfermedad, la artista se retiraba definitivamente.

“¿Por qué me queréis tan mal?”, preguntó mirando a cámara. “¿Por qué me queréis matar si tengo 66 años y la fuerza de un toro?”.

Lolita lamentó que estas noticias sensacionalistas no solo le molestan a ella y perjudican su labor profesional; también preocupan a sus seres queridos: “Tengo una tía con 88 años que en tres días me ha llamado cinco veces”, señaló.

Dicho esto, la invitada aprovechó las cámaras de Telecinco para dirigirse a una revista en concreto por la manera en la que había informado de su salud.

“Parece mentira que Pronto, con la cantidad de entrevistas que os he dado gratis, porque Pronto no paga, que no me llamárais nadie y pusiérais lo que habéis puesto”, criticó desde De Viernes. “Toda la prensa tiene mi teléfono, pero me llamáis para preguntarme por los demás y no me llamáis para preguntar por mí”, respondió indignada.

“¡Por favor, dejen de inventar! Hay mucha gente que lo está pasando mal y que se cura de esas enfermedades, pero yo, de momento, no la tengo. ¡No me queráis matar, coño, que todavía no tengo dinero para morirme!”, sentenció.