Muere a los 43 años Elsa Llorente, periodista de la Cadena SER y extrabajadora de laSexta

La periodista Elsa Llorente ha fallecido este miércoles a los 43 años a causa de un cáncer. La noticia ha causado un gran impacto en el sector, desencadenando multitud de mensajes de cariño y homenaje por parte de muchos compañeros de profesión. Actualmente, trabajaba en la sección de información laboral en la Cadena SER, donde recaló después de 13 años como redactora y colaboradora de varios programas de laSexta.

El canal de Atresmedia ha querido reconocer la trayectoria profesional y vital de Elsa Llorente a través de Al rojo vivo, donde Inés García, presentadora del programa durante las vacaciones de Antonio García Ferreras, no ha podido contener la emoción.

“Estamos muy tristes porque hemos perdido a una compañera, a una amiga, a Elsa Llorente. Tuvimos la suerte de compartir vida y noticias con ella durante 13 años en esta casa”, empezó diciendo la periodista, mientras el programa ofrecía imágenes de algunas de sus apariciones ante las cámaras de laSexta.

“Nunca pensamos en esta despedida y, probablemente, no estaremos a la altura en esta despedida. Pero es que Elsa es... era muy grande y este adiós duele mucho. Elsa Llorente, una magnífica periodista, la mejor compañera, una buena persona y, sobre todo, una gran mujer”, prosiguió García, dando un mensaje de apoyo a sus familiares y amigos. “Hasta siempre, Elsa. Tus compañeros siempre, siempre, te vamos a recordar y a querer. Te recordaremos con esa preciosísima sonrisa que tenías, esa fuerza y esa pasión”, concluyó entre lágrimas.

Otros rostros televisivos de laSexta, como José Yélamo o Mamen Mendizábal, entre otros, han dedicado también palabras de reconocimiento a su compañera: “Pasó lo peor y no gastó tiempo en pensar lo que podría pasar. Lo empleó en amar incluso a los que no supimos estar más cerca en este final de mierda. Adiós, Elsa”, ha escrito en X el presentador de laSexta Xplica. “La muerte no acaba con todo, Elsa era madre, hija, hermana, amiga, compañera, su ejemplo es su legado”, ha señalado la conductora de Anatomía de.

La trayectoria de Elsa Llorente

Licenciada en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, comenzó su carrera profesional en Telemadrid, en 2004. En 2008 pasó a formar parte del equipo de informativos de CNN+, cuyos compañeros hoy todavía la recuerdan con cariño.

Posteriormente, entró a trabajar en los informativos de laSexta, casa en la que trabajó 13 años, formando parte también de varios de sus programas informativos como laSexta Noticias, Más Vale Tarde o laSexta Columna. Desde 2022, como decíamos, Llorente formaba parte de la plantilla de la Cadena SER.