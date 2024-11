Nacho Mangut habla del “acoso” recibido en redes en esta etapa en 'Pasapalabra': “La peor experiencia de mi vida”

La aventura de Nacho Mangut en Pasapalabra terminó el pasado 31 de octubre. El concursante, toda una leyenda del programa, fue eliminado contra todo pronóstico por Alberto, el nuevo rival de Manu, después de 59 entregas y 44.400€ acumulados. Sus dos fallos en la 'Silla Azul' le condenaron a la eliminación, la segunda que sufre desde que Pasapalabra se emite en Antena 3. Porque el extremeño, recordemos, inauguró la presente etapa del concurso allá por mayo de 2020, meses antes de que fuera eliminado por primera vez, en septiembre de ese mismo año.

Sin embargo, a principios del pasado mes de agosto, el formato de Roberto Leal recuperó a Nacho por sorpresa. De ahí que ahora, a la hora de hacer balance de esta etapa que acaba de terminar, Mangut la defina como “una oportunidad que no esperaba”. Como tampoco esperaba que este nuevo paso por Pasapalabra le dejara “un sabor agridulce”, tal como ha reconocido en su perfil de X.

“Algo que me ha hecho muy feliz, una vez más, ha sido el cariño de la gente, personas que han confiado en mí y que me han animado muchísimo, sin los que no habría afrontado el reto de volver a ponerme a estudiar”, destaca entre lo mejor de esta experiencia. Ahí también incluye a Manu, “un amigo que me llevo para siempre, un concursante con muchas virtudes de la que destaco la fortaleza mental y a quien le deseo lo mejor”. Y por supuesto, también da su “más sincera enhorabuena” a Alberto, “el mejor aspirante a la silla azul que ha pasado por el programa en mucho tiempo, que eligió la letra P con el criterio que te dan las horas de estudio y estuvo de 10”.

“La peor experiencia de mi vida”

Sin embargo, no todo ha sido agradable para Nacho Mangut en estos 59 programas de Pasapalabra. También dice haber vivido “un acoso brutal en las redes sociales”, con “decenas de mensajes diarios llenos de insultos, faltas de respeto, amenazas y malos deseos”. “En los 12 años que llevo concursando nunca había vivido nada igual. Ha sido, sin duda, la peor experiencia de mi vida y no se la deseo a nadie. Por ganar, perder, empatar, por hablar o callarme, por mi aspecto físico o por mi forma de ser, todo se traducía en insultos diarios”, asegura.

“Lo único que me alivia es poder contarlo”, añade Mangut, que pese a todo, se muestra satisfecho con el rendimiento ofrecido en los casi tres meses que ha permanecido en Pasapalabra: “Me voy con el mejor registro histórico de cualquier concursante en sus primeros 50 programas en la etapa de Antena 3, ganando el doble de programas de los que pierdo [30 a 15, más 14 empates] y acertando más de un cerrojo de media por programa. Son unos datos de récord que me hacen sentirme orgulloso y feliz, y con un premio económico que cubre lo que necesitaba”.

Pese a la oleada de odio que dice haber sufrido en redes sociales, el de Badajoz no da por concluida su etapa como concursante de programas de televisión: “Los concursos no terminan para mí, llegarán nuevas oportunidades y seguiré aprovechándolas para disfrutar y competir”. “Muchas gracias a todos, de verdad. Por lo escrito hasta aquí comprenderéis que cada muestra de cariño ha valido por diez en esta ocasión”, concluye.