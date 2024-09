Nuria Roca cuenta que lo pasó “muy mal” trabajando con María Teresa Campos: “No manejó bien la situación”

Para Nuria Roca fue “complicado” trabajar con María Teresa Campos. Ambas coincidieron en el programa de Telecinco Buenas tardes, emitido a finales del año 2000 durante solo dos meses. La veterana periodista, fallecida en 2023, fue directora de aquel magacín, mientras que Roca, por orden de la cadena, se encargó de la presentación. Al parecer, María Teresa quería que este papel lo desempeñara su hija Terelu, lo que provocó una incómoda situación que enrareció el ambiente de trabajo.

“Con el clan Campos he tenido una relación muy buena personalmente. Profesionalmente, con María Teresa tuve mis más y mis menos trabajando. Fue complicado porque quizá no era el momento, ni para ella ni para mí, o no era la unión perfecta”, explicó este jueves en Espejo Público.

Roca prefirió no revelar muchos detalles sobre aquella mala experiencia, así que Gema López se encargó de recordarlos para que los espectadores no se quedaran con la duda. “A ti te dieron un programa de televisión y ella no entendió que se te diera a ti (...) Lo que se comentaba dentro de la familia es que era muy injusto que se lo diesen a Nuria y no le diesen esa oportunidad a Terelu”, resumió la tertuliana.

Roca comparte esta versión de lo ocurrido. “Creo que no te lo estás inventado”, le dijo este jueves a la colaboradora de Espejo Público. “Yo entiendo que ella hubiera preferido tener a su hija presentando, que lo hubiera hecho estupendamente, pero estaba yo”, prosiguió.

La mujer de Juan del Vall tiene la sensación de que María Teresa Campos “no manejó bien esa situación” que tanto le afectó: “Ahí la perjudicada o la damnificada fui yo, que lo pasé muy mal”. A pesar de todo, dice, “al cabo de los años tuve la oportunidad, de alguna manera, de reconciliarme con ella, y eso me gustó”.

Roca trabajó posteriormente con Carmen Borrego, hija de María Teresa Campos. “La tuve de directora, y fue una buena directora”, asegura. Y con quien todavía no ha coincidido en un plató es con la hija de Terelu, Alejandra Rubio, que ahora, tras la cancelación de Así es la vida, se ha incorporado a Vamos a ver como tertuliana.

“No la conozco personalmente, pero la escucho hablar y creo que se defiende muy bien”, opina Roca antes de valorar los volantazos de Rubio con la prensa del corazón: “No soy nadie para dar consejos, pero percibo que está buscando todavía su sitio, y mientras uno está buscando su sitio a veces se pierde. Nos ha pasado a todos”.