Los Ondas 2024: de la “fanfarronería” de David Broncano, a la petición de Jordi Évole de “¡Mazón, dimisión!”

La ceremonia de entrega de los Premios Ondas 2024, celebrada en la noche de este miércoles 14 de noviembre en Barcelona, dejó grandes momentos en materia televisiva. Especialmente destacados fueron los discursos de los premiados por sus trabajos en la pequeña pantalla, que estuvieron marcados por las críticas de Jordi Évole al periodismo actual y el orgullo de David Broncano por “fortalecer un servicio público como TVE”.

Entre los ganadores de la 71ª edición en la categoría de televisión estuvieron La Revuelta como el Mejor programa de entretenimiento -apenas un mes y medio después de su llegada a La 1-; La Mesias como Mejor serie española Drama; Isabel Jiménez (Informativos Telecinco) y Marta Reyero (Noticias Cuatro) compartieron el premio a mejor presentadora; Alberto San Juan (Cristóbal Balenciaga) y Mónica López (Rapa) fueron premiados por ofrecer las mejores interpretaciones del año en televisión; La comedia Esto no es Suecia, el programa Col-lapse, los documentales Cómo cazar a un asesino y Ni una más: la lucha contra la manada, y los especiales de La 1, laSexta y ETB por los 20 años del 11M completaron la lista de premiados televisivos.

Évole subió al escenario a recoger este último galardón por su labor en ‘Los cuatro días que nos cambiaron’ y aprovechó para hacer balance del periodismo dos décadas después de esa fecha señalada:

“Este programa lo hicimos coincidiendo con el veinte aniversario del 11M y creo que 20 años después podemos felicitarnos porque estamos mejor”, aseguró con ironía. “Veinte años después hemos visto, estas últimas semanas, que ya no hay mentiras en los medios, ya no hay bulos, el periodismo pasa por un momento excelente, nuestra profesión es de las más valoradas por los ciuddanos. Está influencer, luego el árbirto del VAR y luego nosotros”, aseguró provocando risas.

“Me parece que últimamente a los periodistas no se nos ve en trincheras políticas, tú ves a un periodista y no sabes lo que piensa, a quién vota. Lo estamos haciendo bien porque no se nos nota mucho”. Por lo que acabó “con un mensaje conciliador: que no nos vuelvan a engañar, Mazón dimisión. Moltes gràcies”, zanjó.

También fue aplaudido el discurso de Broncano que se dirigió a la cadena pública para agradecer la apuesta: “Por creer que un programa como el nuestro tenía una oportunidad en la televisión pública, en un horario de máxima audiencia. Yendo en contra de la opinión de mucha gente que creía que era un programa que veían los chavales en Youtube, y que no iba a funcionar en una TV generalista, que era una especie de encargo político, que no lo iba a ver nadie y al final sí que lo está viendo la gente”, bromeó.

“Aparte de la pequeña fanfarronería, es algo que me pone orgulloso porque además de contribuir a fortalecer un servicio público, como es TVE, nos enorgullece porque también otros servicios públicos más importantes como la sanidad y la educación, son servicios de todos y cuando están más débiles son más susceptibles de que se intente acabar con ellos. Los tenemos que proteger porque nos dan la vida literalmente a todos y todas. Entonces nuestro orgullo desde ahí por estar en TVE”, subrayó.