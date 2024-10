Pelayo Díaz defiende su comentario a Marina Rivers en 'MasterChef': “Si quieren que sea el villano, yo encantado”

Pelayo Díaz ha salido al paso de las numerosas críticas que ha recibido por sus palabras hacia Marina Rivers en MasterChef Celebrity 9. El origen de la polémica se remonta a la prueba de eliminación de la cuarta entrega de la temporada, que La 1 emitió el pasado lunes 30 de septiembre.

Durante la prueba, Marina se quemó e, incluso, vio cómo se le había derretido el utensilio de cocina que tenía en ese momento en la mano. Este percance ponía en riesgo su continuidad en el programa, pero como Pelayo ya tenía la suya garantizada, se permitió quitarle hierro al asunto soltando el siguiente comentario: “Pues cariño, a tu casa. No pasa nada, en tu casa no te quemas. Tienes esa casa que te acabas de comprar, que vas a comer pizza todos los días”.

Las palabras del experto en moda fueron muy criticadas por los fans de Rivers y por un amplio sector del público de MasterChef. De hecho, la polémica llegó este fin de semana a D Corazón, donde Pelayo explicó el porqué de este comentario aprovechando que es colaborador del programa de crónica social.

“Es un talent culinario en el que estamos 12 horas grabando cada prueba. Eso no son unas convivencias religiosas, aquí todos queremos eliminar al que está al lado para ir restando”, defendió Pelayo antes de entrar en el caso concreto de Rivers: “Ella es la primera que no para de decir que se ha comprado una casa, que no sabe cocinar y que solo sabe hacer pizza. Entonces, usamos todo lo que hablamos en el programa -porque lo que se habla fuera de cámara en televisión no existe y no se usa- para hacernos esto comentarios”.

“Creo que la gente está exagerando mucho. A la gente le encanta polemizar todo lo que digo y le encanta comentar cuando yo meto un poquito la pata y tienen algo de lo que tirar. Pero a mí me encanta complacer a la gente, y si la gente quiere hacerme el villano, yo encantando”, añadió el que fuera colaborador de Cámbiame (Telecinco).

Pelayo recibió el apoyo en directo de Francis Lorenzo, que entró por vía telefónica en D Corazón: “Es un ser maravilloso y lleno de sensibilidad. Estoy de acuerdo con él (...) El programa juega mucho con as pasiones y las emociones de cada uno. Esto a veces genera una tensión y depende de cómo cada uno lo maneje. Pelayo es un tío que tiene mucha verdad, va de cara. Yo tuve un pequeño percance con él, y vino tan de cara que eso le honra”.

Las reflexiones virales y humildes de Marina Rivers

Pelayo se mostró “arrepentido” de cómo llegó a hablar al actor tras aquel “pequeño percance” que hubo entre ambos. Sin embargo, no se retractó de sus comentarios hacia Marina Rivers, que se ha ganado el cariño de muchos espectadores por las humildes y virales reflexiones que ha hecho en MasterChef Celebrity 9.

Por ejemplo, durante la prueba de exteriores de la semana pasada, la influencer aseguró ante María León que “es una vergüenza que los jóvenes no puedan independizarse” y que ella lucha “por los derechos de todos” ellos a través de su podcast, donde “siempre” intenta “reivindicar” que se mejoren los derechos de la juventud.

En otra parte del programa, Marina reconoció ser “de la cofradía del puño cerrado” por herencia familiar: “Mi abuelo tenía una tienda superpequeñita y vendía leche, le dio a sus cinco hijos la entrada para la casa por ahorrar mucho. Entonces, en mi familia me han enseñado siempre a ahorrar mucho para lo que pueda pasar en la vida, que nunca se sabe. (...) Yo no tengo amigos que se dediquen a la farándula, toda mi gente es de mi barrio, entonces me parece una aberración gastarse 600 euros en una noche de hotel, pero a lo mejor ellos [el resto de concursantes de MasterChef Celebrity 9], que están acostumbrados a tener más dinero, pierden un poco el vínculo con la realidad de la gente normal”.

Esta clase de reflexiones han sido muy aplaudidas en redes sociales, sobre todo al venir de alguien con 2.1 millones de seguidores en Instagram y 7.6 millones en TikTok. Unas cifras mareantes que harían a cualquiera perder ese “vínculo con la realidad de la gente normal” del que hablaba Rivers. Sin embargo, ella ya lo avisó antes del estreno del programa: “Hay mucha gente que me odia mucho, la mitad de España, y creo que voy a sorprender bastante”.