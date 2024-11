Primeras palabras de Chloe DelaRosa tras ser 6ª en Eurovisión Junior 2024: “No importa el puesto, sino la experiencia”

España ha conseguido un sexto puesto en su propia edición de Eurovisión Junior 2024 gracias a Chloe DelaRosa, que con su tema Como la Lola ha hecho vibrar al público congregado en la Caja Mágica de Madrid y les ha hecho soñar con una tarde histórica.

Tras la final, que ha sido emitida en directo por La 1 de TVE, la joven extremeña de 9 años ha atendido a los medios -entre ellos verTele- para valorar una experiencia que define como “increíble”, y felicitar a su compañero Andria Putkaradze por llevarse la victoria para Georgia.

“He vivido las votaciones con mucha emocion, estoy muy orgullosa de Georgia. Era una actuación superguay, todos tenian mucho nivel”, ha comenzado diciendo la representante española, que ha admitido que “quería estar mas tiempo en el escenario” por las buenas sensaciones que has tenido durante su actuación: “Me lo he pasado superbién, lo he dado todo y me ha encantado”.

Sobre la euforia del público en Madrid, Chloe DelaRosa asegura que la ha sentido desde el escenario. “Había gente emocionándose y supermonos. Había niñas pequeñitas, me ha flipado. He sentido la emoción”, ha dicho. Además, preguntada con qué cree que pensaría Lola Flores sobre su homenaje en Como la Lola, dice que “estaría muy contenta” porque “tenía mucho arte”.

Así ha sido la actuación de Chloe DelaRosa y su 'Como la Lola' para España en Eurovisión Junior 2024

“No importa el puesto, sino la experiencia”

En cuanto a la aventura de representar a España, dice que se lleva un recuerdo de lo más positivo: “Lo que más me ha gustado ha sido la gente que he conocido. La primera vez que me subí al escenario flipé en colores, y no voy a olvidar esta experiencia”. A sus sucesores, les da un consejo: “Que lo disfruten mucho, es una experiencia que no se va a olvidar porque es increible. No importa el puesto, sino la experiencia”.

Ahora es momento para celebrar este buen resultado con el resto de sus compañeros de Eurovisión Junior 2024: “Lo celebraré en el hotel, la liaremos parda todos los niños y lo daremos todo. Voy a comer croquetas”.