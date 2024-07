El reivindicativo pregón de 'OT 2023' en el Orgullo 2024: “Hace años no hubiera sido posible una edición así en TV”

Este miércoles 3 de julio se celebró el pregón del Orgullo LGBTIQ+ de Madrid, con Martin, Juanjo, Chiara y Violeta de OT 2023 como protagonistas. Un punto de partida a esta edición de 2024 desde la plaza Pedro Zerolo de Chueca que estuvo marcado por sus mensajes reivindicativos y por la aparición final de Abril Zamora, su profesora de interpretación en el talent show de Amazon Prime Video y también abanderada del colectivo.

Los concursantes de Operación Triunfo, que durante la última edición han aportado una visibilidad importante ante nuevas generaciones de fans, se repartieron el protagonismo durante un discurso que se alargó alrededor de veinte minutos, y en el que hicieron especial hincapié en la libertad, el respeto y en la lucha de derechos.

El primero en tomar la palabra fue Martin, a quien próximamente veremos en la nueva serie de Los Javis para Atresplayer, Mariliendre: “Cuando entramos [a la Academia] lo hicimos sin saber que nuestra forma de ser, de expresarnos y de relacionarnos entre nosotros y nosotras iba a hacer que tantas personas nos agradecieran que diéramos esto que llamamos visibilidad. Nunca pensamos en qué iba a opinar la gente, y quizá haya gente que aun no lo entienda, pero OT 2023 ha sido una edición protagonizada por 16 personas diversas porque la sociedad es diversa”, comenzó diciendo.

“Quizá hace años no hubiera sido posible una edición así en un programa de televisión. Quizá hace años muchos hubieran tenido que esconderse y disimular ante las cámaras. No vamos a volver a permitir que eso vuelva a pasar”, agregó el 'benjamín' de la edición, prosiguiendo: “Orgullo y visibilidad no es como dicen muchos, de intentar meter información en la cabeza de los niños ni convertirles en nada. Orgullo y visibilidad es que un niño, niña o niñe se desarrolle pudiendo ser ella misma sin miedo y sin vergüenza. Sin perder años de su vida fingiendo ser otra persona por miedo”.

Especialmente emotivas fueron las palabras de Juanjo, que afirmó estar viviendo su primer Orgullo: “Gracias a OT, a mis compañeros, a mi familia y amigos soy una persona mucho más feliz hoy”, expresó, al tiempo que lanzó un mensaje “a las personas que sientan que aun no se han encontrado a sí mismas”: “Todo está bien, cada persona tiene su ritmo y nunca es demasiado tarde”, dijo.

Gritos de “ni un paso atrás” y sorpresa de Abril Zamora

Chiara, por su parte, expresó su “agradecimiento a todas esas personas que lucharon para que nosotras podamos crecer en una sociedad en la que dos personas del mismo género puedan crear una familia” y clamó contra la censura de la ultraderecha: “Somos artistas y queremos vivir en un mundo en que no se censure ni música, ni obras de teatro, ni programas ni series de televisión porque los niños y niñas tienen derecho a verse reflejados”.

La última en hablar fue Violeta, que denunció que “los discursos de odio siguen aumentando”. “Queremos reivindicar que el reconocimiento de nuestros derechos no puede retroceder”, añadió, al tiempo que reivindicó “que se actúe para que la LGTBIfobia deje de extenderse, que no se permita que se retrocedan derechos en ningún territorio. Que ningún gobierno pueda declarar ilegal nuestra visibilidad o el derecho a ser considerados familias. Queremos que nuestros símbolos sean bien visibles. Reivindicamos libertad”. “Ni un paso atrás”, clamaron los cuatro al unísono.

El broche al pregón lo puso la organización, dando una sorpresa a sus cuatro abanderados con la aparición de Abril Zamora para darles el Premio MADO Madrid Orgullo: “Es un premio a la generación de OT por ayudar tantísimo a la visibilidad dentro del programa”, expresó la actriz, directora y profesora de interpretación del programa, que hizo extensible el galardón a “Bea, Salma, Álvaro Mayo y todos los compañeros del colectivo” dentro de la edición.