Rosa López emocionó en 'Pasapalabra' por su mensaje a Roberto Leal y triunfó con una canción de Chenoa

Pasapalabra empezó la semana este lunes 29 de julio recibiendo a un nuevo grupo de invitados famosos, con Rosa López como una de las principales caras. Y es que la artista no pudo esconder su felicidad por volver al concurso de Antena 3 y reencontrarse con Roberto Leal, a quien emocionó con sus palabras de cariño.

En los minutos iniciales del programa, y tras ser presentada por el conductor sevillano como refuerzo de la concursante Vicky, Rosa tomó la palabra para manifestarle su amor: “Estoy in love de verte”, dijo la cantante salida de Operación Triunfo, con quien el presentador coincidió en la tercera edición de El Desafío.

“Me siento muy orgullosa de ti, Robertico. Me da mucha alegría verte así de bien”, le dijo la invitada, dejándole sorprendido y emocionado. Después saludó a la familia “y los perrillos” de Roberto Leal y le dedicó un último elogio: “Eres un maquinón”. “Te voy a comer la cara. Luego nos damos cariño”, le respondió el andaluz.

Rosa triunfa en 'La pista musical' con un tema de Chenoa

Durante su participación en el programa, Rosa también fue protagonista en la prueba de La pista musical, en la que se enfrentó y ganó a Manel Loureiro gracias a una canción de su excompañera Chenoa.

Con la instrumental, ni la artista ni su rival consiguieron identificar de qué tema se trataba. “Me gusta el estilo, pero no me ha venido”, confesó la cantante de Granada. Tampoco reconoció la canción de su amiga cuando Roberto Leal le recitó uno de los versos, que dice “tus besos por mi cuerpo me encienden día a día”.

A la tercera pista, sin embargo, sí fue la vencida. Y es que le bastaron apenas unos segundos de canción con voz para adivinar artista y título. “¡Oh! ¡Pero si es Chenoa!”, exclamó Rosa. La participante no fue capaz de cantar la letra, pero sí de entonarla, bailarla y de decir el título al dedillo, Soy lo que me das, para sumar los puntos al marcador del equipo naranja.