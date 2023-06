¡Vaya vacaciones!: las 8 parejas de concursantes del reality veraniego de Telecinco con Luján Argüelles

¡Vaya vacaciones! ya tiene a las ocho parejas de famosos que vivirán semanas de ensueño este verano en Telecinco. Tras anunciar previamente a rostros de MasterChef y Secret Story como participantes, la cadena de Mediaset cierra el casting con el fichaje de dos influencers sin experiencia televisiva.

'Vaya vacaciones' reconcilia a una expareja de 'Secret Story' para formar su penúltimo dúo

Más

Rubén Shan y Carmen Pina son los elegidos por el equipo del nuevo reality presentado por Luján Argüelles para saltar de las redes a la pantalla. Son pareja sentimental y se dedican profesionalmente a Instagram, donde entre los dos rozan los 2 millones de seguidores con sus consejos de belleza, rutinas deportivas y lifestyle.

Esta pareja de influencers se suma a las siete ya confirmadas para dar por cerrado el cartel de ¡Vaya vacaciones! con estos nombres: Makoke y Javier Tudela, Marta Peñate y Tony Spina, Aguasantas y Juan José Peña, Miriam Corregüela e Isabel Hurtado, Carmen Nadales y Rafa Martínez, Jorge Pérez y Cristina Porta, los mellizos Luna Zacharías y Álex, más Rubén Shan y Carmen Pina.

Rubén Shan, exboxeador olímpico e influencer

La historia de superación de Rubén Shan la cuenta él mismo en un vídeo que ha grabado para la web de Telecinco. Allí relata que ahora se dedica de lleno a las redes sociales, pero que sus inicios fueron como boxeador olímpico y guardaespaldas.

Fue en este último trabajo donde sufrió un accidente que estuvo a punto de costarle la vida: “Sufrí un accidente mortal, me apuñalaron. Estuve un mes en coma y hospitalizado casi seis meses”, declaraba en el vídeo de presentación.

“Los médicos me dijeron que no volvería a hacer deporte, que me quedarían secuelas en el corazón y en los pulmones”. Contra todo pronóstico, pudo volver a boxear, quedó campeón y le ficho él equipo olímpico. Después de aquello montó un restaurante en el que los clientes “eran actores y actrices de Hollywood”. Sin embargo, tuvo que cerrarlo porque la pandemia arrasó con el negocio.

Su vida ha sido una lucha constante y no sólo porque se haya dedicado al boxeo. También, tuvo que hacerse fuerte de niño ante el bullying que le hacían sus compañeros por haber sufrido una parálisis facial.

La historia de vida de Carmen Pina

Rubén Shan asegura que Carmen es el amor de su vida y que son un gran equipo. Los dos viven un momento de lo más dulce, pero hay que decir que ella no tuvo muy buena suerte en el amor en el pasado y que tuvo que hacer frente a un episodio de lo más duro.

“Con catorce años sufrí violencia de género y por ello tuve problemas alimenticios”, explica en su vídeo de presentación, donde cuenta cómo es conviviendo en grupo: “En la convivencia soy un poco maniática y me gusta que la casa esté lo más limpia posible”.