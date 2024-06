'La vida sin filtros' sorprende con un copresentador para Cristina Tárrega, y desvela a su equipo de colaboradores

La vida sin filtros inicia este sábado 15 de junio su segunda etapa en Telecinco con novedades. Cristina Tárrega conducirá el programa acompañada de Antonio Santana, reciente apuesta de Socialité, que salta al prime time para copresentar un espacio que renueva también sus secciones y su equipo de colaboradores.

En su segunda temporada en Mediaset, el formato producido por Unicorn Content (TardeAR) incorpora la figura del copresentador de la mano de Santana, que como decimos multiplica su presencia en la cadena y no sólo estará con María Verdoy para hablar de corazón, sino también arropará a Tárrega en el horario estelar.

El presentador y actor ofrecerá los informes, datos y reportajes sobre el asunto central que se aborde en cada entrega. Herencias, traiciones, estafas y desencuentros familiares son algunos de los temas que articularán las entregas de esta temporada.

Junto a él, llega un grupo de colabores que mantiene a Alessandro Lequio por segundo año consecutivo y que se renueva con nombres como Boris Izaguirre, Mónica Hoyos, Ignacio de Borbón, Cristina Boscá, Marina Ruiz e Iván González, además de psicólogos, abogados y otros expertos.

Nueva sección y temática del estreno

Además, La vida sin filtros incorpora a sus contenidos El secreto de mi vida, una nueva sección en la que una persona anónima contará su mayor secreto desde el anonimato, y después decidirá si quiere o no revelar su identidad.

“Se dice que todos guardamos al menos 13 secretos de los cuales cinco no los desvelamos nunca en la vida. En esta sección, los protagonistas nos cuentan secretos que no damos crédito, además de secretos que no acompañan a la imagen que da la persona que lo relata. A veces tenemos una impresión de una persona por su imagen y estamos muy equivocados, por lo que no se puede juzgar a nadie a primera vista”, apunta Tárrega en una nota de prensa. La presentadora afronta esta segunda etapa “contenta y feliz”, y convencida de que el equipo llega “más rodado”.

En el primer programa de la temporada, el de este sábado 15 de junio, los líos de familia serán el eje central. Darán a conocer las historias de Paqui, una mujer arruinada tras haber avalado a su hijo y su nuera; Ana María, que acusa a su hermana Concha de haber secuestrado a su tío para quedarse con su herencia; Gonzalo, un hombre que tiene nueve hijos de tres mujeres diferentes; Bea y Olga, dos mujeres que se han convertido en herederas por sorpresa; Meirivone, una joven brasileña que en 2022 se 'casó' en una ceremonia ante 250 invitados con Marcelo, un muñeco de trapo de tamaño real; y Cristian y Laura, una pareja que busca una relación sentimental poliamorosa.

Además, la sección 100 Segundos acogerá el emocionante cara a cara en silencio entre Nereida y Carmen, dos hermanas que no se han visto desde hace cuatro décadas. En esta edición, el espacio contará con las intervenciones de Alessandro Lequio, Boris Izaguirre, Mónica Hoyos, Ignacio de Borbón, Cristina Boscá y Montserrat Antolino, abogada especializada en herencias.