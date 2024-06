TVE ya promociona 'Invictus', nuevo concurso con Patricia Conde que deja ver a sus famosos

La semana pasada analizábamos cómo La 1 de TVE estaba perdiendo identidad en sus noches al dejarlas en manos del cine, como repitió este mismo martes con la emisión de otra película de James Bond tras el partido de fútbol de la selección femenina. En ese mismo análisis recordábamos algunas de las apuestas disponibles, y ya empieza la promoción de la primera de ellas: Invictus.

La cadena pública ya anuncia este nuevo concurso presentado por Patricia Conde, una apuesta de entretenimiento que permitirá a La 1 tener otra baza para sus noches además del esperado regreso del Grand Prix.

“Un concurso en el que mezclamos deporte, juegos y muchas risas”, introduce la presentadora con su voz en off durante el vídeo, mientras pueden verse algunas de las pruebas que se verán en el programa.

En el vídeo también pueden distinguirse a distintos famosos participantes como Canco Rodríguez, David Fernández, Adrián Lastra, Lolita, Feliciano López, Eli Pinedo, Pinto, Bibiana Fernández, Gonzalo Miró, Elena Furiase, Javier Coronas, Mónica Cruz, Julio José Iglesias, Boris Izaguirre, Kiko Rivera, Silvia Alonso o Yolanda Ramos.

Así es 'Invictus', el nuevo programa de TVE

Invictus es un concurso en el que dos equipos formados por personajes famosos, que estarán capitaneados por exdeportistas reconocidos, competirán entre sí, enfrentándose a pruebas físicas y de preguntas a través de las cuales mostrarán ante las cámaras su lado más desconocido.

Este programa es una adaptación del formato británico A league of their own, que cuenta con 13 temporadas emitidas en la cadena Sky One. En España, será Boxfish, responsable de Celebrity Bake Off (Amazon Prime Video) o A quién le gusta mi follower (Netflix), la compañía encargada de su producción.