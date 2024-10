Saturación con las ¡24! series de la semana, que citan en 'Las Sabinas' a Cate Blanchett, Lebron y hasta a Lara Croft

24 series. Han leído bien: 24 títulos se nos acumulan en los siete días que componen la semana entre el lunes 7 y el domingo 13 de octubre. Si tuviéramos que hacer la cuenta, estaríamos hablando de una media de 3,4 lanzamientos al día. Prácticamente implicaría estar viendo televisión 24/7, como se acostumbra a decir.

En un escenario como este, donde títulos ambiciosos como Kaos en Netflix quedan cancelados tras apenas un mes de su estreno, esta saturación nos hace pensar en el carácter efímero que buena parte de estos productos tiene inevitablemente. Y no se puede decir que no haya títulos de relieve, ni que las cadenas hayan rellenado con morralla su agenda de la semana.

Sin ir más lejos, a nivel español nos topamos con un título que nace como hito, Regreso a Las Sabinas, primera serie diaria producida expresamente para una plataforma de streaming, como es Disney+, que confía en la experimentada productora de Sueños de libertad para el proyecto. Pero también nos encontramos con la primera serie española que estrena el canal temático Dark, especializado en terror: Hay algo en el bosque, un título que viene precedido de gran éxito en Latinoamérica y que se ha presentado en el Festival de Sitges esta misma semana.

Pero a nivel internacional tenemos igualmente motivos para prestar atención: el lunes llegaba a Max la serie La franquicia, una sátira sobre el Hollywood actual con Daniel Brühl como protagonista y con Sam Mendes (American Beauty, 1917) tras las cámaras del primer episodio y productor ejecutivo; este viernes le toca el turno a Alfonso Cuarón (Gravity), que tras coqueteos previos puntuales se lanza al medio televisivo con Disclaimer para Apple TV+, con Cate Blanchett y Sacha Baron Cohen como estrellas del proyecto, presentado semanas atrás en Venecia.

Y ahí no queda la cosa: durante la semana también llega a Netflix un cinco inicial de basket con Lebron James como capitán, con una docuserie sobre el mundo de la NBA como nunca se había visto; y también se reciben las nuevas aventuras animadas de la icónica Lara Croft, ahora con la voz de Hayley Atwell. Filmin despide una de sus series más representativas, la ficción británica de culto Inside Nº9; Prime Video trae una nueva entrega de su franquicia global de acción Citadel, Citadel: Diana, con ambientación italiana; y Gael García Bernal y Diego Luna vuelven a hacer gala de su inseparable amistad armando La máquina en Disney+. Y aún habría margen para destacar más producciones en esta introducción, pero quizás supondría dedicarles más tiempo y esfuerzo que el que ponen las plataformas en ellas, más centradas en la producción y distribución incesante de nuevos estímulos.

'La franquicia' (7 de octubre, Max)

Así es la serie: Esta nueva comedia original de HBO sigue al equipo de una franquicia cinematográfica poco querida lucha por tener su lugar en un universo cinematográfico salvaje y revoltoso. La comedia arroja luz sobre el caos y el secretismo en el mundo del cine de superhéroes, para plantear la pregunta: ¿cómo se hace exactamente un churro cinematográfico? Porque todas las cagadas tienen una historia de orígenes.

'Las senderistas' (7 de octubre, SundanceTV)

Así es la serie: Las senderistas cuenta la historia de seis mujeres que, unidas por un desafío común, se embarcan en una aventura única: completar la ruta de alta montaña hacia la cima del Dôme de la Lauze, un pico de los Alpes franceses que supera los 3.500 metros de altitud. Pero esta no es una simple excursión. Todas ellas tienen algo en común: en algún grado, cada una está luchando contra el cáncer. A lo largo de los episodios, estas mujeres, cada una con su propia historia, aprenderán a enfrentar la montaña y a superar sus propios límites.

'Sobrevivir al cártel' (7 de octubre, XTRM)

Así es la serie: La producción sigue la historia de Alejandro “The Pope”, un ex ejecutivo de Silicon Valley que, tras perder su empresa millonaria, regresa a México para hacerse cargo del cártel familiar en Sinaloa. Enfrentado a un mundo de poder, violencia y traiciones, Alejandro deberá aprender un tipo de negocio muy distinto al que estaba acostumbrado, mientras intenta preservar su vida y proteger los intereses de su familia.

'La mente del poder' (7 de octubre, Max)

Así es la serie: Marcos Dorrego es un psicólogo que atraviesa una gran crisis personal: dos años atrás enviudó y hoy se convirtió en un hombre autodestructivo y solitario, con problemas de adicciones y una mala relación con su hija Sofía. Ante su necesidad de salir de esta oscuridad, decide dejar de analizar a un paciente muy importante, Víctor Noriega, quién acaba de asumir como presidente de la nación. A medida que el relato va avanzando, aparece Laurent Gautier, una misteriosa paciente, que le demuestra a Marcos saber mucho sobre su vida personal y lo amenaza con revelar un secreto escondido en su pasado, si no logra conseguir la renuncia del nuevo presidente. Este hecho forzará al analista a volver a tratar a Víctor y seguir el juego de Laurent, mientras intenta descifrar quién es esta mujer y a qué organización clandestina pertenece.

'Inside Nº9' T9 y Final (8 de octubre, Filmin)

Así es la serie: La temporada final de una de las series más emblemáticas de la historia de Filmin. Seis nuevos episodios rebosantes de originalidad y giros imprudentes que sirven para despedirnos de una obra mayúscula de la televisión, ganadora de dos premios BAFTA entre otros reconocimientos.

'Found' T2 (9 de octubre, Max)

Así es la serie: Con Sir oficialmente fuera del sótano, la segunda temporada se pone interesante de muchas formas que amenazan con destrozar la zona de confort de Gabi. A pesar de que finalmente ha escapado, Sir definitivamente comparte un vínculo retorcido con Gabi, y los dos parecen tener sus destinos eternamente entrelazados - para bien o para mal.

'La máquina' (9 de octubre, Disney+)

Así es la serie: Después de una devastadora pérdida, Esteban “La Máquina” Osuna (Gael García Bernal) atraviesa un mal momento en su carrera de boxeador. Por suerte para él, su manager y amigo Andy Luján (Diego Luna) está decidido a ayudarlo para que vuelva a lo más alto. Pero aparece una misteriosa organización criminal y lo que está en juego en esta revancha se convierte en un asunto de vida o muerte. Además de luchar por volver al cuadrilátero, Esteban también debe hacer malabarismos con sus propios demonios personales y proteger a su familia, incluida su ex mujer Irasema (Eiza González), una periodista sumida en un enfrentamiento con el lado oscuro del mundo del boxeo.

'El 5 inicial' (9 de octubre, Netflix)

Así es la docuserie: El 5 inicial ofrece imágenes nunca vistas de lo que se cuece detrás de las cámaras de la temporada 2023-2024 de la NBA, a través de los ojos de cinco de los jugadores más importantes de la liga: Jimmy Butler (Miami Heat), Anthony Edwards (Minnesota Timberwolves), LeBron James (Los Angeles Lakers), Domantas Sabonis (Sacramento Kings) y Jayson Tatum (Boston Celtics). La serie muestra sus batallas dentro y fuera de la cancha, mientras persiguen la gloria, superan lesiones y se enfrentan al desafío que supone encontrar el equilibrio entre las demandas de la familia y su legado. En resumen, es una mirada sin filtros a la vida en el olimpo del baloncesto profesional.

'Engaño' (9 de octubre, Netflix)

Así es la serie: Tras cumplir los 60, una mujer rica se enamora de un hombre atractivo y mucho más joven... pero su familia le hará dudar sobre las intenciones de él.

'El secreto del río' (9 de octubre, Netflix)

Así es la serie: Un niño llega a un pequeño pueblo mexicano y entabla una amistad inesperada con un joven del lugar, pero un oscuro secreto sella su vínculo para siempre.

'Tomb Raider: La leyenda de Lara Croft' (10 de octubre, Netflix)

Así es la serie: La serie animada retoma la historia después de los eventos de la célebre trilogía de videojuegos Survivor (Tomb Raider, Rise of the Tomb Raider y Shadow of the Tomb Raider), y narra la siguiente hazaña de Lara Croft (con la voz de Hayley Atwell en la versión original). Tras haber dejado atrás a amigos y aliados para embarcarse en peligrosas, la heroína deberá volver a casa cuando un ladrón con una extraña conexión personal roba un peligroso y poderoso artefacto chino de la mansión Croft. Su arriesgada búsqueda la lleva a una aventura por todo el mundo y a las profundidades de tumbas olvidadas, donde se verá obligada a enfrentarse a su verdadero yo y a decidir qué tipo de heroína quiere ser.

'Citadel: Diana' (10 de octubre, Amazon Prime Video)

Así es la serie: Milán, 2030: Hace ocho años, la agencia independiente de espionaje mundial Citadel fue destruida por el poderoso sindicato enemigo Manticore. Desde entonces, Diana Cavalieri (Matilda De Angelis), una agente encubierta de Citadel, está sola, atrapada tras las líneas enemigas como topo de Manticore. Cuando por fin ve una salida y la oportunidad de desaparecer para siempre, la única forma de hacerlo es confiando en el aliado más inesperado, Edo Zani (Lorenzo Cervasio), el heredero de Manticore Italia e hijo del jefe de la organización italiana, Ettore Zani (Maurizio Lombardi), que se disputa el liderazgo contra las demás familias europeas.

'Outer Banks' T4 (10 de octubre, Netflix)

Así es la serie: Si en la temporada pasada avanzábamos 18 meses para ver como Wes Genrette les proponía a los Pogues buscar el tesoro de Barbanegra, en la temporada 4 retrocedemos hasta el momento en que se gestó todo. Tras encontrar el oro de El Dorado, los Pogues regresan a Outer Banks con la intención de llevar una vida «normal». Conviven en un nuevo refugio seguro, denominado oficialmente «Poguelandia 2.0», donde regentan con bastante éxito una tienda en la que venden cebos, aparejos y excursiones organizadas. Sin embargo, tras varios contratiempos económicos, John B., Sarah, Kiara, J. J., Pope y Cleo aceptan la oferta de Wes, que los arrastra de nuevo a la aventura por el oro. Antes de que se den cuenta, se ven inmersos en una carrera por encontrar el tesoro con nuevos y peligrosos enemigos pisándoles los talones.

'La vida y las películas de Erşan Kuneri' T2 (10 de octubre, Netflix)

Así es la serie: En la segunda temporada, Erşan Kuneri, que ahora tiene 84 años, decide contar su pasado en una entrevista sobre su vida y sus películas. A través de los recuerdos de Kuneri, viajamos a mediados de los años 80 y revivimos las películas que creó junto a su socio, antiguos compañeros de reparto y nuevos talentos que incorporó al equipo, así como su vida actual, que comienza en su apartada casa. Los ocho episodios de la segunda temporada presentan una entretenida historia del cine turco, llena de películas variadas y personajes coloridos.

'Regreso a Las Sabinas' (11 de octubre, Disney+)

Así es la serie: En Regreso a Las Sabinas, las hermanas Molina, después de muchos años sin verse, reciben una llamada que las hace volver a su pueblo natal, Manterana, para atender los problemas de salud de su padre. Este inesperado regreso supone reencontrarse con la vida y los amores que intentaron olvidar. Instaladas en su finca familiar, Las Sabinas, se enfrentarán a secretos del pasado que cambiarán sus vidas para siempre.

'Disclaimer' (11 de octubre, Apple TV+)

Así es la serie: La aclamada periodista Catherine Ravenscroft (Cate Blanchett) ha construido su reputación revelando los delitos y transgresiones de otros. Cuando recibe la novela de un autor desconocido, se horroriza al darse cuenta de que ahora ella es la protagonista de una historia que expone sus secretos más oscuros y amenaza con destruir su familia. Catherine se apresura a descubrir la verdadera identidad del escritor, y mientras tanto se ve obligada a enfrentarse a su pasado antes de que este destruya tanto su propia vida como sus relaciones con su marido Robert (Sacha Baron Cohen) y su hijo Nicholas (Kodi Smit-McPhee).

'Hay algo en el bosque' (15 de octubre, Dark)

Así es la serie: Un grupo de extraños se encuentran en unas cabañas aisladas en el Monte Amboto, donde descubren que los extraterrestres, criminales y monstruos son sólo algunos de los peligros que acechan en el bosque. En ocho episodios llenos de acción y humor negro, cada personaje enfrenta su propia pesadilla mientras lucha por sobrevivir y descubrir el misterio detrás de una joya robada y un peligroso libro de hechizos.

'La confidente' (11 de octubre, Max)

Así es la serie: Inspirado en hechos reales, este thriller psicológico sigue a Christelle «Chris» Blandin, una parisina obsesionada con la música rock que, tras ser testigo de los desgarradores atentados terroristas del 13 de noviembre de 2015, se une rápidamente a una comunidad de supervivientes. Afirmando que su mejor amigo Vincent fue uno de las docenas de heridos graves en el Teatro Bataclan, Chris se convierte en un recurso indispensable para el grupo, abriéndose camino hasta un papel destacado en una asociación de supervivientes. Aunque su compromiso parece implacable, las discrepancias empiezan a salpicar su historia, lo que suscita serias dudas entre las verdaderas víctimas de la tragedia. El confidente, una miniserie de cuatro capítulos que invita a la reflexión, cuestiona la naturaleza misma de la verdad... y la red de mentiras que deja tras de sí una mujer.

'El lugar de la otra' (11 de octubre, Netflix)

Así es la serie: Chile, 1955. Cuando la popular escritora María Carolina Geel asesina a su amante, el caso cautiva a Mercedes, la tímida secretaria del juez encargado del caso. Tras visitar el apartamento de la escritora, Mercedes empieza a cuestionarse su vida, su identidad y el papel de la mujer en la sociedad al encontrar allí un oasis de libertad. Este apasionante drama basado en hechos reales está dirigido por la nominada al Óscar Maite Alberdi (La memoria infinita y El agente topo).

'Mentes brillantes' (11 de octubre, Movistar Plus+)

Así es la serie: Inspirada en los libros y vivencias del médico Oliver Sacks, que saltó a la fama con la película Despertares' donde inspiró el personaje de Robin Williams, esta serie protagonizada por Zachary Quinto adopta la forma de un procedimental clásico. El actor da vida al doctor Oliver Wolf, un carismático y revolucionario neurólogo que padece un trastorno cognitivo que le impide reconocer rostros familiares.

'Funny Woman' T2 (11 de octubre, SkyShowtime)

Así en la serie: En la primera temporada, Bárbara de Blackpool hizo realidad su sueño y se convirtió en la estrella de la comedia televisiva favorita del país, Sophie Straw. En la segunda temporada, Sophie descubre que “tener voz” no significa que la vayan a escuchar y que la fama es pasajera. Harta de ser la musa cómica de programas de comedia anticuados, Sophie prueba suerte en el cine de autor con la esperanza de que sea más progresista. ¡Pero se equivoca! No obstante, Sophie no se desanima y decide crear su propio programa de comedia en el que pueda contar historias auténticas en todo su alocado e hilarante esplendor. ¡Ha encontrado su voz y nadie puede impedir que la use! Sophie descubre que el poder está en la palabra.

'Showtrial' T2 (13 de octubre, Movistar Plus+)

Así es la serie: Segunda entrega de esta antología, que plantea un nuevo caso. El destacado activista climático Marcus Calderwood queda moribundo tras un violento atropello y fuga. En sus últimos estertores de vida logra identificar a su asesino: un policía en servicio. Pero ¿quién es este oficial? ¿Ha sido la muerte de Marcus un accidente o un asesinato a sangre fría?

'Ibiza Narcos' (13 de octubre, SkyShowtime)

Así es la serie: Entrelazando el documental con el drama, Ibiza Narcos relata el ascenso y la caída de algunos de los contrabandistas y traficantes de drogas que llevaron LSD, éxtasis y cocaína a una pequeña y tranquila isla mediterránea, transformándola en uno de los principales destinos de fiesta del mundo. Esta transformación atrajo a sus costas a tantos criminales como a amantes de la vida nocturna durante los años ochenta, noventa y principios del siglo XXI. La serie revela las historias de aquellos a quienes la cosa se les fue de las manos y los intentos de la policía por detener la peligrosa y lucrativa afluencia de narcóticos entre los asiduos a las discotecas.