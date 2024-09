Carmen Electra revela que el equipo de 'Los vigilantes de la playa' le exigía “perder unos kilos”

El estreno en Estados Unidos de la docuserie After Baywatch: Moment in the Sun está removiendo arenas del pasado, nunca mejor dicho, en torno a Los vigilantes de la playa. La producción de Hulu ya ha servido para traer de vuelta a la primera línea a Jeremy Jackson, el hijo en la ficción de David Hasselhoff, que afirma estar recuperado tras la “espiral” de adicciones y escándalos que protagonizó tras la serie. Pero sus declaraciones no son las únicas que destacan de este formato.

Carmen Electra también interviene en la docuserie, que no tiene fecha de estreno en España, y deja apuntes cuando menos inquietantes sobre lo que supuso trabajar en una serie como aquella, que sigue siendo objeto de culto y reposiciones más de 30 años después de su estreno.

La actriz ha revelado que los productores de la serie le llegaron a recomendar “bajar de peso” durante el tiempo que permaneció en el elenco de la ficción.

“Me decían que estaba demasiado gruesa”

La también modelo llegó en la temporada 8 de Los vigilantes de la playa, justo tras la salida de Pamela Anderson, por lo que su incorporación podía servir para ocupar ese hueco como potencial icono de la serie. Solo se mantuvo una única temporada, pero fue suficiente a juzgar por sus recuerdos.

“Nunca me pusieron un pesaje, pero de vez en cuando me decían que estaba demasiado gruesa. Mirando ahora atrás, no creo que lo estuviera”, afirmaba Electra en declaraciones a Extra durante el preestreno de After Baywatch, en el que recordó la tónica de que los productores la advirtieran de cuando en cuando de que “tienes que perder algunos kilos”.

Electra no recuerda la experiencia en términos negativos, en todo caso. “Hice cosas que jamás imaginé que podía hacer, como el surf en tándem. Y todavía corro a cámara lenta para la gente, se ha convertido en algo de escala mundial. Estoy a favor. Me encanta y enseño a la gente cómo hacerlo. Es divertido”, reconoce.

Electra, centrada en OnlyFans

La primera época de Los vigilantes de la playa, la más larga, como tal concluyó en 1999, con esa octava temporada. A partir de ahí se reformuló como Baywatch: Hawaii, aunque se siguiera considerando como la misma serie. Así, hubo dos temporadas adicionales.

Para cuando terminó su tiempo en Los vigilantes de la playa, estaba finalizando su turbulento y mediático matrimonio con Dennis Rodman. En los años siguientes se centró especialmente en la televisión, en buena medida como presentadora de formatos de entretenimiento y reality shows. Desde 2022, está centrada en su cuenta de OnlyFans.