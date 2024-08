'La que se avecina' recupera a Adrià Collado, que muestra el reencuentro de Fernando y Mauri tras más de 20 años

La temporada 15 de La que se avecina prepara un regalo para todos los seguidores de la franquicia desde Aquí no hay quien viva: el reencuentro en pantalla de Luis Merlo y Adrià Collado, más de veinte años después de ser Mauri y Fernando en la ficción.

Así lo ha desvelado en redes sociales el propio Collado, que ha aprovechado el final de rodaje de los nuevos capítulos para Telecinco y Amazon Prime Video para desvelar que vuelve a la serie como uno de los fichajes. Y la cosa no queda ahí, ya que él mismo se ha encargado de mostrar su reencuentro con Merlo, caracterizado como Bruno, como avance de lo que veremos durante su participación en la serie.

En la foto se ve a los actores abrazados, rememorando sus tiempos como Mauri y Fernando en Aquí no hay quien viva. La instantánea corresponde a la temporada 15 de La que se avecina, según indica Adrià Collado en el pie de foto, en el que supone su regreso a la ficción de los hermanos Caballero con el papel de Sergio Arias.

El actor catalán ya formó parte del elenco de La que se avecina en las dos primeras temporadas, con gran parte del elenco original de Aquí no hay quien viva recién mudado a Mirador de Montepinar y a Telecinco. Volvió de manera recurrente en la sexta tanda y no fue hasta la novena cuando se incorporó Luis Merlo, por lo que ambos actores no habían llegado a coincidir hasta ahora ni en Montepinar ni en la nueva comunidad de Contubernio.

Será finalmente en la temporada 15, que recientemente ha terminado su rodaje, cuando se reencuentre una de las parejas más icónicas de la ficción española, aunque dando vida a otros personajes. Habrá que esperar para ver si los hermanos Caballero introducen algún guiño a la historia de Mauri y Fernando en una tanda de capítulos que por el momento deja abierta la duda de si será la última, a juzgar por los mensajes en redes sociales de su elenco protagonista.