'El Marqués' terminó con aplausos y resolvió en la ficción el crimen de 'Los Galindos' a partir de una hipótesis real

Aviso, spoilers: esta noticia desvela lo ocurrido en el último capítulo de El Marqués.

El Marqués llegó este miércoles a su final en Telecinco. Lo hizo siendo líder de audiencia con su último capítulo y terminando como una de las diez series más vistas de la temporada, así como la única de Mediaset dentro del ranking. Por si fuera poco, su desenlace fue muy elogiado por parte del público, que después de cinco episodios por fin descubrió quién fue el autor de los cinco asesinatos ocurrido en el cortijo de Los Galindos.

Un autor ficticio, claro está, pues cabe recordar que el crimen de Los Galindos ocurrió realmente en 1975, pero no tiene un culpable oficial. Tal y como recuerda Telecinco, las investigaciones realizadas por la policía y la Guardia Civil en aquella época arrojaron diversas hipótesis. En octubre de 1988 el caso fue archivado, considerando policialmente como posible autor a uno de los fallecidos del suceso. Los crímenes prescribieron en julio de 1995, veinte años después de los hechos, sin que llegara a celebrarse juicio. Por tanto, nadie ha sido juzgado ni condenado por los hechos presentados.

Por tanto, El Marqués tenía que elegir una hipótesis con la que cerrar la historia. ¿Cuál eligió? Lo vemos a continuación.

El capítulo comienza con Picazo saliendo del cortijo para ir a dar los importantes papeles a Don Alejandro, esos que apuntan directamente a 'El Marqués' y todo lo que estaba sucediendo con el dinero de su suegro. Sin embargo, todo iba a cambiar de un momento a otro.

'El Marqués', acompañado de Don Alberto y de Curro, un trabajador de la finca de aspecto temible, al que llevaban de acompañante con la esperanza de que ejerciera un efecto atemorizador, llegan al cortijo cuando Picazo iba a poner camino para entregar el maletín con los papeles a Don Alejandro. Visita que termina con una terrible discusión y con Don Alberto dándose cuenta de que había papeles que faltaban en la caja fuerte.

“Con todos mis respetos, yo trabajo para Don Alejandro”, les deja claro Picazo, que no se achanta ante las amenazas y sobornos de los otros: “Si hay algo mío en esa cartera tengo derecho a saberlo”. La tensión en el ambiente es irrespirable, y movido por ella, 'El Marqués' acaba propinando un terrible golpe con un hierro a Picazo en la cabeza, el cual le provoca la muerte.

Rosita, que estaba vigilando todo lo que podía pasar desde la ventana, ve esta terrible situación y sale corriendo para ver en qué estado está su marido. Al ver que no reacciona increpa al 'Marqués' y al resto por lo sucedido, pero lo que no se esperan es que Curro, el trabajador que les acompañaba, fuera a terminar con la vida de ésta ante los atónitos ojos de los otros dos: “¿Pero qué has hecho?”. Y esto no se queda aquí. Cuando Clemente, el de los tractores, entra a la finca en busca de Picazo sin saber nada de lo que había pasado, Curro no lo duda y se encarga de terminar con su vida al ver que se había dado cuenta de que hay sangre por todas partes.

Con tres víctimas entre sus manos, 'El Marqués', Don Alejandro y Curro esconden los cadáveres y se disponen marcharse para que la escena del crimen para que no apunte hacia ellos, pero otras dos visitas llegan entre medias. Don Alejandro le pide a Curro que haga que “se vayan”, pero un matrimonio se baja del coche asegurando que han quedado con Picazo “para llevarle a Sevilla”, aunque ante las insistencias del hombre de buscar a Picazo, Curro termina matando primero a su mujer y después a él.

Al ver que todo se ha descontrolado, Don Alberto, con ayuda de Curro, decide quemar entre la paja los cuerpos de este matrimonio. Después, huyen todos del cortijo. La quema de los cadáveres entre la paja genera un incendio que alerta a la Policía, que comienza así las investigaciones sobre la muerte de estas cinco personas en el cortijo.

El cara a cara entre 'El Marqués' y Onofre

Durante el resto del capítulo, El Marqués descubre que Onofre es periodista. Y además, por casualidades de la vida, se lo acaba encontrando en una carretera, lo que da pie a un cara a cara entre ambos. “No quiero que vayas hablando ni removiendo mierda. Te lo digo por tu bien, haz el petate y te vuelves por donde viniste que esto no es Madrid. Si sabes lo que te conviene lárgate o si no puede que te pase algo”.

El cruce de acusaciones, reproches y amenazas genera un tenso momento entre ellos antes de que llegue Chelo. El encontronazo acaba con Onofre forcejeando con 'El Marqués' y con este último apuntándoles con una pistola: “Lárgate y deja de ir contando historias si sabes lo que te conviene. Y tú si eres tan lista como pareces vete con él”.

Ambos deciden, pues, irse a Madrid, pero antes, aún en Paredes y a finales de 1977, Onofre recibe el informe del cabo Jiménez, el guardia civil que había investigado el caso. Ya en la capital, Onofre le muestra a Solis, su jefe en la revista, el resultado de la investigación. Un extenso reportaje sobre el crimen de los Galindos del que se muestra muy orgulloso, aunque su superior no está por la labor de publicarlo. “Desde el juzgado de Sevilla nos dicen que nos abstengamos a formular a hipótesis descabelladas que redunden en el menoscabo del honor de personas honorables”. Pese a ello, Onofre termina siendo contratado como periodista en este medio, empezando así una nueva vida junto a Chelo en Madrid.

Por tanto, El Marqués terminó dando validez a una de las hipótesis que rodean al crimen de Los Galindos. Es decir, que 'El Marqués' y Don Alberto (nombre ficticio, en este caso) contrataron a un sicario para amedrentar al capataz, que había descubierto su fraude económico y quería contárselo al padre de la esposa de 'El Marqués'. Pero al no conseguir su silencio, fue asesinado a golpes por el sicario (aquí la serie difiere, pues le atribuye el primer crimen a 'El Marqués'). A partir de aquí fueron llegando, según la hipótesis, el resto de muertes. Incluida la de la esposa del capataz, que fue testigo del asesinato (aquí serie e hipótesis sí coinciden).

Juan Mateo, el hijo de 'El Marqués', dio validez a esta hipótesis en un libro. Sin embargo, durante la emisión de la serie ha defendido que su padre fue “chantajeado” y que “tuvo algo que ver” en los cinco asesinatos, pero que “no fue el asesino”. “Mi padre no asesinó a nadie, lo tengo clarísimo, pero sí tapó los crímenes y ocultó información (..) En un momento, se le vino el mundo encima y vio que tenía que ayudar a encubrir a su amigo. Se fue liando hasta tal punto que fue cómplice. Él lo único que hizo fue contar la verdad que sabía”, dijo en el programa complementario La verdad de Los Galindos.

Elogios por el final: “Qué serión”

Lo que es seguro es que El Marqués cautivo a la audiencia con su final. Fueron muchos los espectadores que elogiaron la serie durante la emisión de su último capítulo. “Elencazo”, “serión”, “impresionante”, “pedazo de serie”, “maravilla” o “serie de categoría” fueron algunos de los términos utilizarlos por el público para ponerla en valor.