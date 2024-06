Netflix descarta la nueva serie de los 'Power Rangers', que se replanteará su futuro fuera de la plataforma

No habrá, de momento, nuevas aventuras de los Power Rangers. Netflix ha descartado los planes de una nueva serie sobre la franquicia, después de algo más de dos años de desarrollo, informa TV Line.

Jenny Klein, guionista de Sobrenatural y de Daisy & the Six, había firmado para ejercer como showrunner, colaborando con Jonathan Entwistle, creador de I Am Not Okay With This y The End of the F-ing World, como encargado de coordinar la explotación y desarrollo del universo de los Power Rangers. No obstante, el proyecto se ha quedado paralizado.

Esto parece advertir el final de ciclo en Netflix, donde se habían estrenado las últimas encarnaciones de la icónica serie de los noventa. La más reciente fue un especial por el 30 aniversario, que sirvió para reunir a varios integrantes del reparto original.

Tras la negativa a seguir adelante de Netflix, ahora la pelota está en el tejado de Hasbro, que detenta actualmente los derechos de la propiedad intelectual. La juguetera quiere llevar la franquicia hacia otra dirección creativa, y tratará de aliarse con nuevos socios para mantener la marca activa en el futuro.

Netflix lanza nuevo tráiler del reencuentro de los 'Power Rangers' originales, listo para el 30 aniversario del estreno

'Power Rangers', una franquicia inagotable

Nacida como adaptación anglosajona de la ficción japonesa Super Sentai Power Rangers se convirtió en uno de los grandes iconos de la cultura popular de la década de los noventa. El éxito de la serie dio pie a dos películas Power Rangers: la película y Turbo Power Rangers, estrenadas ambas en cines en España, pero a una prolífica franquicia que sigue en nuestros días. Durante los últimos treinta años, ha pasado por múltiples etapas con diferentes dueños: de Saban, la originaria, a Disney y luego a Hasbro.

Con independencia de la versión televisiva continuada de los Powers Rangers, la saga también ha gozó de un reboot cinematográfico en 2017 dirigido Dean Israelite. Como principales estrellas, la cinta incluía en su elenco a Elizabeth Banks encarnando como la villana Rita Repulsa y a Bryan Cranston, que participó en la serie original como Zordon.