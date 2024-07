Pedro Alonso aparca 'Berlín' en Netflix para saltar a Prime Video con 'El juicio’ en México

Pedro Alonso se toma un descanso con Berlín en Netflix para afrontar un nuevo proyecto internacional que le lleva hasta México de la mano de Prime Video.

El actor español se medirá a la estrella mexicana Eugenio Derbez en El juicio, una nueva ficción producida por Amazon MGM Studios, junto a 3Pas Studios, Visceral y Reclaim Entertainment. Se trata de una serie dramática inspirada en un crimen real acaecido en el país centroamericano, y que cuenta también con Karla Gaytán (El amor invencible) e Iker Sánchez Solano (Bardo, falsa crónica de unas cuantas verdades)

La trama de El Juicio sigue a una joven y su padre en su lucha por justicia después de que ella sufra un abuso sexual. Además de lidiar con las secuelas del delito, ambos se enfrentarán a un fallido sistema judicial y al padre del joven agresor: un exitoso hombre dispuesto a usar todo su poder para proteger a su hijo y evitar que pague por su crimen.

Más talento español en el equipo técnico

Daniel Krauze es el showrunner del proyecto, rodado en Puebla y Ciudad de México. En el equipo de dirección se encuentran los mexicanos Roberto Sneider (Me estás matando, Susana) y Jorge Michel Grau (Somos lo que hay) y la española Belén Macías (Madres, amor y Vida).

“Tras mis últimos dos años y medio, exigentes pero estimulantes, había decidido rotundamente no rodar nada como actor este 2024… hasta que me llegó el guion de El Juicio”, expresa Pedro Alonso sobre su decisión de aceptar este proyecto. “No es fácil meterse en una historia a propósito de un asunto tan delicado, de un modo que evite la tentación de la trazada fácil, aquella que puede reducir la trama a un relato tendencioso, populista o sentimental, donde todo se limite a señalar al culpable y desahogarse”.

“Esta es para mí una historia que no solo habla de buscar justicia sino de algo estructural, sistémico. No me cabe duda de que la serie va a generar una discusión necesaria. Estoy feliz de haberme subido a este barco capitaneado por Eugenio Derbez, a quien aprecio y respeto, no solo como el actor de grandísimo talento que es”, añade el actor, que ya había colaborado con Amazon en el largometraje Awareness.