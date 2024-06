El creador de 'The Boys' avanza cómo será la última temporada y se abre a un spin-off con Jeffrey Dean Morgan

Tras confirmarse que The Boys solo tendrá cinco temporadas (la cuarta se estrenó este jueves en Amazon Prime Video), el creador de la serie ha hecho algunas revelaciones sobre esos capítulos finales con los que se pondrá el broche de oro a la historia de Carnicero, Patriota y compañía.

Eric Kripke y los guionistas están dando forma a las tramas finales. “Sé dónde quiero que termine, pero probablemente pasamos las primeras cuatro semanas hablando sobre la mitología general y hacia dónde queremos que vaya la historia”, comenta el showrunner en una entrevista con Deadline.

Kripke se resiste a dar grandes pistas sobre el desenlace a pesar de que ya sabe “dónde estarán” los personajes cuando se aproxime la recta final. “El resto lo tenemos a grandes rasgos, pero lo resolveremos”, añade.

Por el momento, tanto él como sus compañeros están volcados con la promoción de la cuarta temporada, que funciona como “el final del segundo acto de una película”. “Es como el punto más oscuro, el más introspectivo. Es aquel en el que los personajes tienen que afrontar emocionalmente su trauma existencial. Después podrán bajar la montaña rusa que es el clímax de la película”, reflexiona.

Y así es. El guion se está cumpliendo según lo previsto ya que la temporada 4 “es desgarradora porque cada personaje tiene que lidiar con lo que más le traumatiza”. En la quinta y última tanda de capítulos se producirá, por lo tanto, ese “clímax” al que aludía.

The Boys acabará pero, en cierto modo, seguirá viva gracias a Gen V, su spin-off. Kripke también trabajará en esta otra serie, y lo hará con la satisfacción de que aquí tendrá muchas menos responsabilidades: “Daré notas sobre los guiones y les ayudaré a revelar la historia cuando me necesiten, pero no las 24 horas del día, los 7 días de la semana”.

No parece que esté cansado de la franquicia. Más bien al contrario, incluso parece estar dispuesto a darle continuidad con otros enfoques, incluida una nueva serie con el actor Jeffrey Dean Morgan, fichaje estrella de la temporada 4 de The Boys: “Si Jeffrey quiere hacerlo y funciona, ¿quién no querría un spin-off con Jeffrey Dean?”, se pregunta.