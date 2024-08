'The Last of Us' tuvo que proteger “especialmente” a Kaitlyn Dever por el odio hacia su personaje

Abby es uno de los personajes más impopulares del videojuego de The Last Of Us, así que desde que se supo que la actriz Kaitlyn Dever iba a interpretarla en la serie de HBO Max, muchos de los fans han orientado hacia ella una campaña de acoso. Aunque todavía no ha aparecido en la citada ficción (la temporada 2 no se estrenará hasta 2025), la intérprete necesitó protección adicional durante el rodaje de los nuevos capítulos para repeler cualquier posible ataque.

No es ella quien lo ha explicado sino su compañera Isabel Merced, Dina en esta exitosa producción estadounidense. “Kaitlyn tuvo que estar especialmente protegida por seguridad durante el rodaje”, ha contado en el podcast Happy Sad Confused, desde el que recuerda que el polémico personaje no existe, es pura invención, y por lo tanto no debería provocar reacciones tan radicales.

“Hay muchas personas extrañas en este mundo. Hay gente que realmente odia a Abby, que no es una persona real. Solo un recordatorio: No es real”, insiste. Según Merced, Kaitly, que “es una persona genial” con “la cabeza bien puesta”, no se ha dejado “intimidar” por todas las críticas y ataques que recibe desde que se supo que interpretaría a Abby.

El equipo de la serie tenía motivos suficientes para estar preocupado. De hecho, la actriz de doblaje Laura Bailey recibió amenazas de muerte por prestar su voz a Abby en el videojuego de The Last of Us.

El personaje ha sido polémico desde su aparición ya que está enfrentada a Ellie y Joel. No obstante, habrá que esperar hasta 2025 para ver a Abby en la segunda temporada de la serie.