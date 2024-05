Ana Rosa critica a Ángel Cristo Jr. y defiende a su hermana Sofía: “Me parece muy miserable”

Ana Rosa Quintana continúa posicionándose contra Ángel Cristo, que a pesar de ser expulsado de Supervivientes 2024 por saltarse las normas del reality, sigue ocupando los contenidos de los principales programas de Telecinco. La presentadora de TardeAR ha cargado ahora contra el hijo de Bárbara Rey por las últimas palabras que ha lanzado contra su hermana Sofía.

Preguntado por las posibles demandas que pueda recibir de sus dos familiares, Cristo decidió atacar a la DJ por su pasado: “Yo creo que debería alejarse de todo lo que le cause estrés, no quiero que ella pueda recaer y que lo pase mal en ningún momento”, soltó el exrobinson.

Ana Rosa, sobre Ángel Cristo: “Es miserable”

Tras escuchar sus palabras, Quintana fue contundente: “No dudo de que tenga pruebas, no dudo que su testimonio de su infancia, aunque lo ha llevado un poco al límite, es como lo ha vivido. Ahora lo que ha dicho de su hermana me parece miserable”, empezó diciendo.

“Una chica que ha salido, con lo que cuesta salir de una adicción, que ayuda a los demás, que es una tía trabajadora y estupenda. Es que me parece muy miserable”, insistió Ana Rosa.

“Es que estamos hablando casi de chantajear al otro. Dice que tiene muchas cosas que contar, has tenido oportunidad de contarlo en un programa de televisión y si hay otras cosas que tienes y no has contado será que no tienes que contarlas”, remató la televisiva.