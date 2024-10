Ana Rosa pregunta a Jorge Javier entre pullas si alguna vez la ha bloqueado: “Hombre, ganas he tenido”

Jorge Javier Vázquez y Ana Rosa Quintana están poniendo todo de su parte para convertir en icónicos los pasos que se dan entre El diario de Jorge y TardeAR en Telecinco. Entre broma y broma, los presentadores de Mediaset aprovechan para lanzarse pullas, especialmente sobre la mala relación que tuvieron en un pasado no tan lejano y de la que hablaron en la entrevista que la comunicadora hizo a su compañero este verano.

Este martes, aprovechando la historia de dos amigas que se reencontraron en El diario de Jorge tras bloquearse, Ana Rosa quiso saber si Jorge Javier había hecho lo mismo con ella: “Oye, ¿tú me has bloqueado alguna vez?”, preguntó Quintana.

“Hombre, ganas he tenido, pero hacerlo no lo he hecho”, respondió con sorna Vázquez, despertando las risas del público. Fue entonces cuando la televisiva aprovechó para lanzarle otro reproche: “Pues te digo una cosa, yo pregunté por tu salud y no me contestaste”, le echó en cara antes de que Jorge Javier se distrajera con un muñeco que portaba en las manos y que también fue detonante antes de pullas entre ambos.

“Ana Rosa, aquí te tengo, con un gnomo...”, dijo el catalán mostrándo el objeto a cámara. “Ah, yo pensaba que eras tú, cielo, tan chiquitito...”, le soltó la presentadora, desatando las carcajadas del primero. “Es mi hermano...”, respondió Jorge Javier, haciendo un chascarrillo sobre las sonadas supersticiones de Ana Rosa. “A Katia le gustan los cuarzos, como a ti...”, le espetó.