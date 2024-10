Jorge Javier y Ana Rosa se intercambian pullas en Telecinco: “No soy como tú, que lo tienes todo amarradito”

El diario de Jorge comenzó la semana del 14 de octubre afrontando un fuerte enfrentamiento entre parientes a cuenta de una herencia. Jorge Javier Vázquez concluyó el programa tras un bronco enfrentamiento entre una mujer, Yolanda, y dos hermanos, una presente en plató y otro que intervino telefónicamente, a cuenta del reparto de las partes de la vivienda de los padres de los tres, ya fallecidos.

Sin embargo, ahí no quedaban los piques, aunque tuvieran un tono menos severo. Al ir a despedir la emisión y dar paso a Ana Rosa Quintana, el showman no pudo evitar un chascarrillo, que derivó sin embargo en un intercambio de dardos con Ana Rosa Quintana, al otro lado de la pantalla, a cuenta de las finanzas de uno y otro.

“¿Sabes lo que voy a hacer?”, le comentaba Vázquez a Quintana al saludarse en la transición con TardeAR. “Primero veré tu programa y luego voy a ir al notario para retocar el testamento para dejarlo todo bien preparadito, por si acaso me pasa algo, para que no sucedan estas cosas”, comentaba él.

“Hija mía, con lo que tienes ya… ¿qué más quieres?”

Ana Rosa aprovechó y se sumó a la broma: “¿Me vas a dejar algo?”, dijo, avivando la reacción jocosa de su compañero de las tardes: “Hija mía, con lo que tienes ya… Por favor, ¿qué más quieres?”.

Quintana reaccionó rápida y le preguntó: “¿Tú qué sabes lo que yo tengo?”. Él por su lado dijo “hacerse una idea” entre risas. Fue entonces cuando la periodista y dueña de Unicorn Content sacó pecho y lanzó una pulla al encargado de El diario de Jorge: “No te hagas una idea porque yo no soy como tú, que lo tienes todo amarradito. Yo invierto, genero empleos, puestos de trabajo, me arruino… Esas cosas que hacemos...”, dijo sobre su faceta empresarial.

La ironía de Jorge Javier sobre el besamanos real

Jorge Javier rio sardónico ante ese comentario, procurando despedirse rápido. Sin embargo, Ana Rosa aún quiso seguir con la conversación, lo que derivó en otra broma. Cuando ella le preguntó qué tal había pasado el fin de semana, él comentó que la “había visto con los Reyes”, refiriéndose al tradicional besamanos que se celebra cada 12 de octubre, día de la Fiesta Nacional, en el Palacio Real.

“A mí nunca me invitan”, agregó él, a lo que Ana Rosa ironizó: “¿Por qué será?”. Aún quedó margen para una nueva broma del comunicador: “Así no tengo que decir que no”.