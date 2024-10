Broncano recuerda a The Times cómo 'El Hormiguero' polarizó su fichaje: “Dijeron que Pedro Sánchez me ponía en TVE”

Tras cinco semanas de emisión en las que La Revuelta se ha confirmado como la gran sorpresa de los últimos años en televisión, logrando directamente el liderazgo para La 1 de TVE en un access prime time que hasta ahora dominaba El Hormiguero, su presentador David Broncano ha hablado de nuevo sobre cómo se politizó su fichaje por la cadena pública.

Ha sido en un reportaje que el diario británico The Times ha titulado de manera muy elocuente: “Los programas de entrevistas televisivas son el nuevo frente en la batalla de las 'dos Españas'”, asegurando ya desde su subtítulo que “Los presentadores compiten por los espectadores en medio de la última guerra cultural en una nación polarizada”. El medio comienza explicando esa expresión que acuño el poeta Antonio Machado, contextualizando que la producción de La Revuelta se politizó hasta incluso llegar al Congreso, que ahora parece presentarse como un enfrentamiento entre espectadores de derecha e izquierda, y que sus audiencias han llegado a ser de interés para medios generalistas.

Pero más allá de la presentación, el reportaje recoge declaraciones de David Broncano. Recordemos que el cómico guardó silencio durante meses, pese a la polvareda que levantó su fichaje, y sólo zanjó las críticas por su presupuesto y utilización política en la presentación del programa en el FesTVal de Vitoria. Luego, el día de estreno de su programa, también dedicó un par de minutos para lamentar y desmentir varios de los bulos que se habían dicho. Desde entonces, el presentador y el programa han convertido las críticas en bromas.

Esta vez, Broncano es más directo y rememora quiénes fueron los responsables de esa politización, recordando lo que hizo El Hormiguero: “Ellos fueron los primeros que dijeron, en directo, que Pedro Sánchez me ponía en TVE. Están contribuyendo a polarizar la cuestión”. En la misma respuesta, el cómico y presentador se ríe de lo “absurdo” de ese enfrentamiento, y vuelve a negar que ese mantra sea verdad: “La gente que piensa que Sánchez me puso ahí no sabe si alguna vez le he votado”, aludiendo a su no significación política en ninguno de sus programas.

Como ya señalamos en varios de nuestros análisis, hasta en dos ocasiones lo afirmó El Hormiguero, con Juan del Val directamente asegurando que “Moncloa interviene para hacerle daño a este programa”. Cuando el fichaje se cayó en primera instancia, Del Val explicó en pleno directo: “Parece ser que en Moncloa querían poner un programa en TVE que le hiciera la competencia a El Hormiguero, entonces parece ser que Moncloa había decidido que Broncano era un buen candidato”, reforzó que “el problema es que Moncloa quiera acabar con Pablo Motos”, y pese a no demostrar nada, cargó también contra el Gobierno: “En Moncloa esas cosas no se tienen que decidir”, criticando además a RTVE porque desde su punto de vista era “una maniobra con un contrato con unas condiciones nunca vistas para simplemente hacerle daño a este programa”.

Los medios de la derecha mediática primero apuntaron contra el presupuesto de La Revuelta, hasta que se demostró que era más barato que la oferta que iba a sustituir, 4 Estrellas. Refutado ese argumento falso, pasaron entonces a situarlo como “una petición de La Moncloa, de Pedro Sánchez”, a pesar de que los programas de Broncano nunca se han significado políticamente, y que obviamente no se tiene constancia de ello ni han aportado ninguna prueba. A fuerza de repetir ese mantra, consiguieron que calase y pareciese verdad. A ello contribuyó no sólo El Hormiguero, sino también otro programa de Antena 3 como Espejo Público, con Susanna Griso. Un argumentario que luego repitió en el Congreso Feijóo, de hecho haciendo un guiño a El Hormiguero. Y que también ha mantenido Ana Rosa Quintana, siendo más rotunda en una entrevista con Bluper: “Me parece un escándalo que el fichaje de Broncano por TVE se haga en la Moncloa”.

La “mentira grande y barata” de Vox

En su reportaje, el periodista de The Times Isambard Wilkinson valora cómo vivió una de sus entregas: “En medio de la atmósfera carnavalesca del programa, no hubo evidencia de propaganda a favor del primer ministro”. Y tras las bambalinas del teatro, Broncano vuelve a reconocer que no lo pasó bien por los ataques que recibió cuando se cerraba su fichaje: “Fue difícil cuando todo esto empezó: la guerra cultural ha llevado a la gente a extremos brutales y sin escrúpulos”.

Al ser preguntado sobre cuando Vox llevó su imagen al Congreso para criticar su fichaje, Broncano lamenta que “fue una mentira tan grande y tan barata”, y reconoce el “efecto Streisand” que ya habíamos señalado desde verTele: “Nos dio una campaña de marketing que no podríamos haber comprado. Sabíamos que tendríamos una audiencia masiva para el primer programa y que el desafío sería mantenerlo”.

Tras el éxito de su emisión, Broncano también señala cómo su percepción ya ha cambiado para casi todos salvo para los más fanáticos: “La gente [de derecha] está descubriendo que el programa no es político; ya sólo una minoría fanática lo dice. Ven que es bueno y que el tío [Broncano] no es tan malo”.

The Times compara con las charlas “marcadamente antiSánchez” de 'El Hormiguero'

Sobre su competencia, El Hormiguero, The Times considera que “sus charlas políticas se han vuelto marcadamente antiSánchez”.

El reportaje también valora por qué los espectadores de derechas critican tanto a La Revuelta: “Los críticos de derecha encuentran ofensivo su humor, en particular su costumbre de preguntar a los invitados cuánto dinero ganan y cuánto sexo han tenido durante el último mes”, refiriéndose a las dos 'preguntas clásicas' que ya hizo durante seis años en Movistar Plus+ con La Resistencia.

El periodista le traslada ambas preguntas a Broncano, aunque algo cambiadas. Sobre su sueldo, responde: “¡No te lo voy a decir! Menos de los 14 millones de euros que dicen. Gano mucho pero dentro del rango de un presentador de televisión con este tamaño de audiencia”. Y sobre el sexo, contesta: “Mucho, para ser honesto. Soy el tipo de persona que se deja llevar por las pasiones más primarias”. The Times incluso valora su nivel de inglés, y cómo aprendió el idioma: “Fue gracias a un programa de idiomas para niños transmitido por la televisión estatal como aprendió inglés, idioma que, según demuestra, habla bien hasta el final de la entrevista”, escribe el periodista.

Una de las cosas que quiero que el programa vaya haciendo poco a poco es que no parezca una batalla David Broncano

Al final, Broncano mantiene su afán conciliador, repitiendo su visión: “Mira, nuestro éxito es bueno para la industria. Durante años la gente dijo que la televisión convencional iba a desaparecer y que los jóvenes sólo querían ver Twitch”.

El cómico y presentador culmina deseando poder acabar con esa visión de “las dos Españas”: “Una de las cosas que quiero que el programa vaya haciendo poco a poco es que no parezca una batalla de 'si ves mi programa eres una España y si ves otro programa eres la otra'. En España hay muchas Españas, no dos; sería triste que fuera de otra manera”.