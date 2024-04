Ana Rosa critica el fichaje de David Broncano por TVE: “Ha sido utilizado políticamente”

Ana Rosa Quintana cree que TVE ha fichado a David Broncano con una motivación política. Así lo ha dicho en un encuentro con estudiantes de la Universidad Camilo José Cela en el que se le ha preguntado por esta espinosa cuestión.

Aunque no ha entrado en detalles, la presentadora de TardeAR (Telecinco) parece coincidir con la tesis que se ha agitado en las últimas semanas desde determinados foros políticos y mediáticos: el Gobierno de Pedro Sánchez confía en que el showman de Movistar Plus+, que pronto llegará a la cadena pública con La Resistencia, pueda plantar cara a El Hormiguero de Pablo Motos, el espacio de Antena 3 desde el que se suelen lanzar bastantes críticas a La Moncloa.

“Me encanta Broncano”, ha dicho la periodista de Mediaset, que considera que “le han hecho una gran faena” al joven humorista, que “no tiene culpa de todo lo que ha pasado”. “Tiene todo el derecho del mundo a irse a TVE a hacer su programa y competir como el resto”, añade, “pero cuando los políticos ponen sus sucias manos sobre algo, todo lo estropean”.

La presentadora de TardeAR, también crítica con la gestión de Sánchez, señala directamente a la radiotelevisión pública por perjudicar a su nueva estrella. “A Broncano le han hecho una oferta, él ha dicho lo que cuesta su programa... y ya. Lo que pasa es que TVE está actuando de una manera que creo que no es buena para Broncano”, sostiene. Ella, en su lugar, lo tendría bastante claro: “Si yo estuviera en su pellejo estaría deseando que no me aprobaran el programa”. ¿Por qué? Porque “ha sido absolutamente utilizado políticamente”, insiste.

Al igual que ella, el equipo de El Hormiguero también cree que Moncloa está detrás de este fichaje, una tesis a la que también se han sumado los dirigentes del PP Alberto Núñez Feijóo e Isabel Díaz Ayuso.

El Consejo de Administración de RTVE aprobó la contratación de Broncano el miércoles en una votación ajustadísima. Atrás quedaban intensas semanas de negociaciones que provocaron un auténtico terremoto en la cúpula de la cadena pública. La Resistencia llegará próximamente a las noches de La 1, desde las que competirá contra El Hormiguero (Antena 3), El Intermedio (laSexta) y First dates (Cuatro). El acuerdo incluye dos temporadas, a razón de 14 millones de euros cada una de ellas.

Para Ana Rosa, Broncano es la víctima colateral de esta jugada: “Creo que no es bueno para nadie ni creo que es lo que quería”. No obstante, señala un detalle que podría haber motivado al showman de Movistar Plus+: “No le gustan los programas con publicidad porque es complicado”. Y TVE, como ella misma recuerda, no tiene publicidad.