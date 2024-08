Los colaboradores de 'Ni que fuéramos' comentan con poco entusiasmo el fichaje de Aída Nízar: “Conmigo no, lo siento”

El fichaje de Aída Nízar no ha despertado un especial entusiasmo entre los colaboradores de Ni que fuéramos. La “elegida de Dios” se incorporará el lunes 2 de septiembre (15:50 horas) al programa en Ten y Canal Quickie coincidiendo con el estreno de su segunda temporada. A partir de ese día, la ex 'gran hermana' coincidirá en plató con Belén Esteban, María Patiño, Chelo García Cortés y compañía, que ya han reaccionado públicamente a la llegada de su nueva compañera.

“Conmigo, no. Lo siento. Qué va. No, no, no. No, David, te lo digo en serio”, dice la Esteban a David Valldeperas después de que este le comunicara el fichaje de Aída. Belén, que prefería reencontrarse con Miguel Frigenti, responde con rostro serio a la noticia. Recordemos que Aída y Belén coincidieron en Sálvame hasta 2013, cuando la primera fue despedida fulminantemente de Mediaset por protagonizar un incidente en la embajada mexicana mientras trabajaba como reportera del programa. Aída acabaría volviendo a Telecinco para participar en GH VIP 5 (2017).

Pero si Belén Esteban ha reaccionado con múltiples negativas al fichaje de Aída Nízar, Chelo García Cortés directamente se ha quedado sin palabras: “No sé qué decirte en este momento. (...) Yo no digo nada. Tengo que verla. Si le tengo que tapar la boca con suavidad, se la tapo. Cada uno en su sitio y punto pelota. Se me quitaron hace tiempo los miedos”.

“Bueno, pues una mujer elegida por Dios. También es una gran comunicadora”, comenta, por su parte, María Patiño, que tira de ironía al decir que Aída será una persona “superfácil” de llevar en plató. “No me cae mal”, añade entre risas.

Marta Riesco se ha mostrado aún más directa al señalar que, con el fichaje de Aída, “estamos todos los locos juntos”. “Mucha intensidad junta”, asegura la reportera, que presume de tener “un don de gente mayor” que la polémica concursante Gran Hermano 5. De hecho, tilda a Aída de “insolente” y “mentirosilla”.

En cambio, Víctor Sandoval es el único que está entusiasmado con la llegada de su nueva compañera. “Aída Nízar es necesaria. Me fascina. Me has dado la alegría del día”, apunta el tertuliano, que ahora tiene un dilema por delante: “No sé si voy a Eurovisión con Marta Riesco o con Aída Nízar. ¿Y si vamos los tres? Aunque no sé si es bueno recuperar el pasado”.

Los temas que tratará 'NQF' en su vuelta

Al margen de las reacciones de los colaboradores a la incorporación de Aída Nízar, Ni que fuéramos también ha avanzado en una promo los temas que tratará en su vuelta de vacaciones. Sofía Suescun, Maite Galdeano, Kiko Jiménez, Mar Flores, Terelu Campos, Alejandra Rubio, Carlo Costanzia, María José Suárez, Hiba Abouk, Álvaro Muñoz Escassi y Anabel Pantoja serán algunos de los nombres propios que centrarán la atención del programa a partir de la próxima semana.