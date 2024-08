Marta Torné ve “fatal” la batalla contra Motos y Broncano: “Telecinco nos dará paciencia a no ser que hagamos un 2%”

Marta Torné ve “fatal” la batalla que le espera a Babylon Show a partir de septiembre, cuando pase a enfrentarse de lunes a jueves contra El Hormiguero (Antena 3) y contra el nuevo formato de David Broncano (La 1). Los tres programas formarán, junto a El Intermedio (laSexta) y First Dates (Cuatro), la competida franja de access en este inicio de temporada. Una banda horaria de máxima exigencia en la que Torné, Carlos Latre y el resto de 'babylonios' intentarán hacerse un hueco emitiéndose también los viernes, siendo el primero de ellos el de este 30 de agosto (21:50 horas).

La nueva apuesta de Mediaset llega al final de su primera semana con datos de audiencia poco esperanzadores. Lideró en su debut (10.1% de cuota y 1.012.000 espectadores), sí, pero desde entonces no ha alcanzado el 7% de share pese a competir con muchas reposiciones y pocos rivales de verdadera enjundia. Pero Torné, principal colaboradora de Latre en Babylon Show, ya asumía que esto iba a ser así, que los inicios no iban a ser fáciles. “Sé que nos van a criticar un montón, como siempre”, se adelantó a decir días antes del estreno en un encuentro con verTele y otros medios.

De hecho, aprovechó la presencia de la prensa para pedir “paciencia” a Telecinco: “Tengo entendido que la cadena nos la va a dar porque buscan más tendencia que audiencia, según me dijo Carlos. Pero claro, nos la van a dar a no ser que hagamos un 2%, claro”. Las audiencias del programa no han llegado todavía a ese extremo, pero la inminente llegada de Motos y Broncano amenaza con poner las cosas todavía más difíciles, tal y como reconoce la catalana: “Creo que salimos perdiendo 0-2 el partido”.

De momento, Babylon Show sigue construyendo su propio camino mientras la actriz y presentadora agradece que el suyo se haya cruzado una vez más con el de Mediaset. Torné dejó la compañía en 2017, coincidiendo con el final de su etapa en Cámbiame y con su fichaje por Velvet Colección (Movistar Plus+). Aquel movimiento hizo que Paolo Vasile le pusiera la cruz y dejara de contar con ella, de ahí que ahora, siete años después, afirme que le ha venido “muy bien” que “haya una nueva etapa en la dirección” del grupo, ya sin el mítico consejero delegado al frente.

Marta, ¿cómo se fragua tu llegada al programa?

Carlos me llamó en cuanto cerró el contrato. Dice que fui la primera a la que llamó, pero no sé si lo dice para hacerme la pelota [risas]. Teníamos pendiente desde hace muchos años trabajar juntos porque por generación, tenemos la misma edad, vemos la tele de la misma manera. Él viene de Crónicas y yo, en aquella época, hacía un programa en Catalunya con Jordi González, Vitamina N (8tv), que lo petó y que también representaba ese tipo de televisión un poco más loca.

Entonces, cuando Carlos me llamó para decirme que iba a hacer un programa para el access de Telecinco, yo pensé: “Madre mía, como no hay programas en el access, que ahora llega también Broncano y tal...”. Pero le dije que sí al momento, no me lo pensé. Y eso que tenía otras cosas, que es algo que siempre pasa: o no tienes nada o te viene todo de golpe.

¿Pero de verdad que no te lo pensaste?

No, no me lo pensé porque Carlos, aparte de tener una imagen maravillosa y el cariño de todo el mundo, sabe mucho de show, de espectáculo. Además, él me conoció en aquella época con Jordi y quiere recuperar a esa Marta que ya no he tenido casi tiempo de volver a enseñar porque he hecho más de actriz y presentadora. Y al final es lo que se me da mejor: improvisar, no tener guion... porque soy descarada. Es mi especialidad, estar aquí, darle por culo a él y divertirme. ¿Cómo me voy a plantear algo así?

Dices que tenías otros proyectos. ¿Te llamó Broncano también para ser colaboradora?

¡No! Ni Broncano ni El Hormiguero... Era otra cosa de presentadora que no tiene nada que ver.

¿Cómo ves la batalla del access prime time?

Mal, la veo fatal. Creo que salimos perdiendo 0-2 el partido. Y no es pesimismo, es que enfrente está El Hormiguero, un programa muy fidelizado, con un éxito de mil años y que es un transatlántico. Y Broncano viene muy fuerte, aunque como tiene un público más nicho y joven, le puede salir muy bien o muy mal.

Aun así, creo que podemos convivir los tres porque nosotros somos otro concepto, más loco, improvisado, desenfrenado, con humor... pero sé que nos van a criticar un montón, como siempre. Que ojalá nos critiquen mucho porque significará que nos están viendo mucho. Y empezar una semana antes es superimportante, aunque me hayan sacado de mis vacaciones (risas). También ir los viernes es una buena jugada, pero pedimos paciencia. Tengo entendido que la cadena nos la va a dar porque buscan más tendencia que audiencia, según me dijo Carlos. Pero claro, nos la van a dar a no ser que hagamos un 2%, claro.

¿Eres de las que suele estar muy pendiente de los datos de audiencia?

Sí las miro, sí. He hecho tres temporadas de un programa en Catalunya que ha sido un superéxito [se refiere al talent Eufòria, de TV3], y aunque me acostaba a las 4 de la mañana después de cada emisión, a las 8 me despertaba para ver la audiencia. Y eso que el programa funcionaba como un tiro. Es inevitable. Es como cuando te dan las notas de Selectividad, vas corriendo a verlo.

Pero también es verdad que una de las buenas cosas que tengo con Babylon Show es que tengo menos responsabilidad, pues ni soy la directora ni la presentadora. Voy a intentar hacer todo lo que pueda para darle más 'salseo', pero si sale mal... A ver, que yo he hecho programas que han durado una semana, como pasó con Algo pasa con Marta (laSexta, 2010-2011), que estaba en la misma franja que Saber y ganar y hacía menos audiencia. Al final son bofetones que tienes que asimilar. Me sabría mal que no funcionara Babylon Show, pero me pillaría más en la barrera.

¿Cómo vas a llevar las críticas?

Ya tengo una edad y llevo muchos años. Es verdad que cuando empecé en televisión no existía Twitter, que es una cloaca de haters, pero tampoco lo miro mucho.

En este caso, el foco y las expectativas van a estar puestas en Broncano...

Sobre todo por lo que le han pagado, claro. Es una presión.

¿Qué te parecen los 14 millones por temporada?

Genial, si se los han pagado... a mí me encanta. Es muy buena señal que haya muchas producciones así. Aquí en Babylon hay 200 personas trabajando, y eso mola.

¿Te apetecía entonces volver a estar de colaboradora?

Es que es mucho más relajado, divertido, con menos presión, puedes jugar, tienes más libertad... es un regalo. Voy a estar prácticamente todos los días, pero no vengo a contar chistes porque no soy cómica, aunque soy muy payasa y estoy muy loca. Voy a intentar dar todo lo que pueda para que haya más salseo.

¿Vamos a ver a una Marta Torné evolucionada respecto a sus inicios en 'Vitamina N' o 'TNT'? Han pasado ya muchos años, supongo que ya no eres la misma Marta.

Ahora hay cosas que no haría porque me dan vergüenza. Aquí voy a estar un poco de comodín. Quiero entretener porque soy fresca, divertida, a veces soy muy de barrio, porque lo soy, otras muy fina... Voy a acompañar a Carlos, pero no soy la copresentadora porque en mi contrato no lo pone, hubiera pedido más dinero [risas].

Habéis hablado tanto Carlos como tú de recuperar un tipo de televisión que ya no existe.

Sí, ahora parece que todos estamos muy rígidos y sujetos al cue, la escaleta y demás. Carlos viene de Crónicas Marcianas, es la tele que echa de menos y que le gusta. A lo mejor nos hemos quedado anticuados, pero yo creo que no. Cuanto más de verdad, imprevisible y divertido que sea todo, guay.

Imagino que volver a Mediaset era importante para ti.

Sí. Hace 21 años que llegué con Jordi [González], me fui, volví hace como unos diez con Cámbiame, luego hice Hable con ellas y me volví a ir. Yo conozco a Jaime Guerra [director de Producción de contenidos de Mediaset] desde hace mil años y tengo muy buena relación con él. Pero cuando hice Cámbiame, que estaba Paolo [Vasile] y no era fan mío...

¿No?

No, le costó mucho que me cogieran. Bueno, es normal, no le gustas a todo el mundo.

Pero lo raro es que Vasile, sin ser fan tuyo, te cogiera para 'Cámbiame'.

No era santo de su devoción, pero La Fábrica de la Tele hizo muchos castings y él acabó diciendo: “Bueno, vale, sí, es la que mejor encaja”. Y La Fábrica quería que yo presentara el programa.

¿Le terminaste gustando?

Sí, sí, pero él tenía gente que le gustaba más y gente que le gustaba menos. Era todopoderoso.

¿Y tú cómo supiste que no eras de sus favoritas?

Porque se sabe. Y se sabe con muchos más compañeros. Pero yo no estoy diciendo que no le gustara, solo digo que no era su favorita. De hecho, le gustaba más de actriz que de presentadora. Me lo dijo. Y cuando salí de Cámbiame me ofreció la serie de El Pueblo y él hizo por que me quedase en la ficción de Mediaset, lo que pasa es que me ofrecieron Velvet [Colección, el spin off para Movistar Plus+], que lo cogí porque me hacía mucha ilusión, la otra serie se retrasó y ahí perdí el tren.

Y entonces te hizo la cruz.

Claro, ya sabéis cómo era él. Entonces ahora me ha venido muy bien que haya una nueva etapa en la dirección de la cadena.

¿Cómo ves el rumbo de la nueva Mediaset?

[Piensa] Te juro que hace tiempo que no veo mucho la tele. No sigo la parrilla todo el día, pero creo que todo es cuestión de paciencia y ciclos. Nada dura eternamente.

Ahora Mediaset dice que quieren hacer una televisión más blanca, aunque siguen haciendo realities como 'Supervivientes', que es lo que mejor les funcionan.

Los realities no van a desaparecer nunca. Sí es cierto que han salido de ciertos personajes del corazón, que sé que no se habla más de ellos.

Pero igual un 'TNT' no sería posible en esta Telecinco.

¿Pero un TNT o un Crónicas Marcianas es a lo que no quieren volver? Yo creo que hablan más de bajos perfiles de personajes del corazón. Los cambios son buenos y Babylon show es una prueba real de ello, algo muy diferente a lo acostumbrado. Pero imagino que también hablaremos de Gran hermano porque es la gran apuesta de otoño y que la telebasura, o de lo que se quiere huir, no tiene nada que ver con los realities. Se refieren más a esos perfiles más bajos de un corazón que ya no es corazón, sino otra cosa.

La libertad de la que habláis que tenéis en este programa, ¿es real? ¿No te han puesto límites?

Ninguno, pero yo tampoco me voy a posicionar políticamente. Hay que ser educado y respetuoso.

¿Te gustaría que este proyecto fuera trampolín para presentar un programa en Telecinco?

Esas cosas no me las planteo. Cuando empecé en televisión sí que tenía ese pensamiento de 'quiero ser presentadora' porque ser colaboradora era como secundario. Pero ahora valoro mucho más la tranquilidad, el disfrutar, no tener tanta responsabilidad... Para mí es algo muy importante.

Me gustaría tener otro proyecto de presentadora en el que me sintiera tan cómoda como en este. En Cámbiame había cosas con las que no me sentía cómoda, lo he contado mil veces, pero era una oportunidad, trabajo y un escaparate importante que te ayuda a facturar un montón y a tener muchas visibilidad.

En este programa me siento muy bien y libre, principalmente por Carlos, porque nos entendemos con solo mirarnos, que es algo muy difícil. A veces tú entras en un proyecto que piensas que es muy guay, y a lo mejor no tragas al director o a la directora, que es algo que ha pasado. Y ahí tienes que remar a contracorriente. Pero yo lo que quiero ahora mismo es divertirme y dormir tranquila.

¿Has hablado con Jordi González sobre este proyecto? ¿Qué te ha dicho?

Sí, hablo con él semanalmente. Dice que Carlos es un tío muy inteligente, muy valiente, con mucho talento y muy buena imagen, con el que cree que puedo brillar mucho. Recuperar esa Marta que él descubrió. Además, tener un programa diario te permite desarrollarte muy rápido.

La suerte que yo tuve con Jordi es que, a la tercera temporada, nuestro programa no tenía nada que ver con el del principio porque había crecido un montón. Aquí pasará lo mismo, que en el primer programa no estaré como en el 100. Pero vamos, con Jordi muy bien, es mi mentor y le hago caso en todo.

También has trabajado los últimos años como copresentadora del talent 'Eufòria (TV3). ¿Habrá una cuarta edición?

En principio parece que sí, pero creo que van a dejar que descanse un poco. Nos tocaría en marzo, como cada año, pero creo que lo van a dejar a reposar un poco. Lo de este programa ha sido una cosa de locos. Yo pensaba que iba a ser una cosa sencillita, en una autonómica, y lo ha petado. Llenamos dos días el Sant Jordi con los niños cantando.