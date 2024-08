Así ha rendido 'El diario de Jorge' en audiencias durante su primer mes en la tarde de Telecinco

El diario de Jorge cumple este jueves su primer mes de vida en Telecinco. El talk show de Jorge Javier Vázquez llegó a la parrilla el pasado 29 de julio en sustitución de Así es la vida, que durante la temporada pasada fue incapaz de hacerse un hueco relevante en la sobremesa. Curiosamente, el programa de Sandra Barneda y César Muñoz tomó el relevo de Jorge Javier y sus compañeros de Sálvame en el verano de 2023. Ahora, solo un año y medio después, es el catalán quien los sustituye a ellos para ocupar parte del horario que ocupó el mítico magacín durante sus 14 años de vida.

Sin embargo, el regreso de Jorge Javier a las tardes de Telecinco no está dando sus frutos. Este miércoles, su 'Diario' fue seguido por un 7.8% de cuota y 663.000 espectadores, lo que deja al programa en un 7.7% y 665.000 de media después de 22 entregas. Por ponerlo en contexto, Así es la vida promedió en su última semana (22-26 de julio) un 8.9% y 785.000.

Por ahora, el mejor dato de El diario de Jorge sigue siendo el de su estreno (9.4% y 873.000). Desde entonces, el programa no ha vuelto a alcanzar ni el 9% de share ni los 800.000 espectadores, pero sí ha firmado registros tan bajos como los del viernes 9 de agosto (6.4% de cuota) o el martes 13 (562.000 espectadores). Aun así, no todo son malas noticias para el formato, ya que se aprecia cierta evolución en su audiencia semanal:

Primera semana (29 julio-2 agosto): 8.2% y 766.000

Segunda semana (5-9 agosto): 6.9% y 621.000

Tercera semana (12-16 agosto): 7.6% y 627.000

Cuarta semana (19-23 agosto): 7.9% y 649.000

Quinta semana (26, 27 y 28 agosto): 7.7% y 662.000

MEDIA SEMANAL: 7.7% y 665.000

La primera semana de El diario de Jorge -la mejor hasta la fecha en audiencias- coincidió con la primera semana completa de los Juegos Olímpicos de París 2024, que fueron emitidos con gran éxito en La 1. En la segunda semana pasó lo mismo, pero a medida que la cita olímpica fue cogiendo altura, el programa la fue perdiendo hasta caer más de un punto.

Por debajo de la media de Telecinco

Afortunadamente para sus intereses, el talk show aprovechó el final de los JJ. OO. para subir dos semanas seguidas y acercarse -al menos en cuota- a los números de su debut. Aun así, ahora mismo sigue muy lejos de plantar cara a Sueños de libertad (Antena 3), que cada día lidera la sobremesa con cifras en torno al 12%-13% de share (este miércoles se fue hasta el 14.3%). Es un promedio al que solo se acercan las etapas de la Vuelta Ciclista a España que van por La 1, otro rival deportivo que no está ayudando al crecimiento de El diario de Jorge.

De todas formas, lo peor para el espacio de Telecinco no es que no esté luchando por el liderato de su franja (de 15:45 a 17:30 horas), sino que esté por debajo de la media del canal. De hecho, si nos fijamos en la desventaja semana a semana del programa respecto a su cadena, vemos que Telecinco ha crecido más de lunes a viernes desde que se emite El diario de Jorge que el propio formato, lo que no habla precisamente bien de este último:

Primera semana: -0.6 (8.2% programa / 8.8% canal)

(8.2% programa / 8.8% canal) Segunda semana: -1 (6.9% programa / 7.9% canal)

(6.9% programa / 7.9% canal) Tercera semana: -1.3 (7.6% programa / 8.9% canal)

(7.6% programa / 8.9% canal) Cuarta semana: -1.5 (7.9% programa / 9.4% canal)

En resumidas cuentas, El diario de Jorge ni ha luchado por el liderato de la sobremesa ni ha rendido por encima de la media de Telecinco en su primer mes de vida. Evidentemente, todo esto juega en su contra, aunque la llegada de septiembre, el ascenso del consumo televisivo y la evolución que el programa viene experimentando semanalmente le dan un poco de margen para intentar remontar el vuelo. No es una tarea sencilla, pues necesita subir varios puntos para satisfacer las necesidades de Telecinco y no ver peligrar su continuidad en el futuro inmediato.