Gema López, muy dura con Terelu por su “mala educación” con la prensa: “Háztelo mirar, que luego te quejas”

Terelu Campos ha vuelto a generar malestar con sus formas ante unos reporteros que trataron de conseguir unas declaraciones de la televisiva sobre el fallecimiento de Caritina Goyanes. Entre las más críticas, una excompañera de tiempos de Sálvame, Gema López, que se ha despachado con la hija de María Teresa Campos: “Luego te quejas de las críticas”.

Como parte de la cobertura en torno a la muerte de la empresaria e hija de Cari Lapique, Espejo Público emitía las imágenes de la Campos, registradas horas antes. La ahora colaboradora de De Viernes, una de las protagonistas de buena parte del verano a nivel televisivo, reaccionaba enfadada a las preguntas de unos periodistas que le preguntaron por cómo estaba tras fallecer su amiga. “¿Cómo se va a estar? ¿Cómo se va a estar con una desgracia de esta magnitud? ¡Pues imaginad cómo puede estar su madre! ¿Qué hay que decir?”, contestó molesta.

“¡Háztelo mirar!”

Tras ello, tomaba la palabra López, con un tono severo. “Desde que el lunes fallece Caritina, mis compañeros de la prensa, siempre con el máximo respeto todos, han intentado hablar con las personas más cercanas. La familia de Caritina, los íntimos amigos, Isabel Preysler, que es muy cercana, y Lolita, que estaba rota porque son prácticamente familia, han sabido estar a la altura de las circunstancias”, comenzaba diciendo la copresentadora de Más Espejo. Mientras tanto, el programa definía con sorna a la famosa como “Miss simpatía” a través de un rótulo.

“No han perdido el respeto ni un solo minuto”, insistía, antes de calificar de “metida de pata” la reacción de Terelu. Dirigiéndose directamente a ella, lanzaba una llamativa reprimenda pública a la otrora presentadora de Sálvame Lemon Tea. “Terelu, en este caso no eres la viuda ni la esposa afligida. En este caso eres solo una persona a la que se le pregunta, y eres la única, de todas a las que se ha preguntado, que ha dado una mala contestación. ¡Háztelo mirar! Porque luego te quejas de las críticas. ¡Háztelo mirar!”.

De hecho, la periodista continuaba asegurando que iba a mandarle el vídeo a la Campos para que se sintiera retratada. López comparó esta actitud con la de Cari Lapique, que mantuvo la compostura cuando las cámaras se acercaron a ella. “Se llama educación, saber estar y saber tratar a la prensa”.

“A lo mejor lo que le falta es calle”

López también extendió su crítica al resto de la familia Campos por las formas que acostumbran a tener con los medios que se interesan por ellas. Pero, concretando en Terelu, fue clara: “A lo mejor lo que le falta es calle”.

“Es muy fácil trabajar desde aquí, y lo digo que estoy aquí sentadita y fresquita. Esto es lo fácil. Lo difícil es estar ahí”, añadía. Las críticas por este “terrible” comportamiento del que hacía gala llegaban incluso desde la presentadora de Espejo Público en verano, Lorena García, que consideraba que hacía “un flaco favor” al entorno de la fallecida.

“Al final juega en su propia contra. Y esta vez no hay excusa, que luego te enfadas”, prosiguió López. “¿Qué excusa va a haber esta vez? La mala educación, no hay otra”, agregó. “Me da una rabia... Me molesta pero por la gente que está trabajando en la calle”, insistió, empatizando con la reportera que le realizó la pregunta a Terelu. “¿Tú crees que es grato para esa chica hacer esa pregunta? ¿Y sabes para qué la hace? Para que tú y yo vivamos y comentemos. Seamos un poquito más agradecidos para la gente que trabaja para nosotros y con nosotros”.