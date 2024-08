Pilar Vidal se disculpa por la información “innecesaria” sobre Caritina Goyanes que dio al conocer su muerte: “Metí la pata”

El comienzo de la temporada en los magacines de tarde, Y ahora Sonsoles y TardeAR, quedó en parte empañada por la inesperada noticia de la muerte de Caritina Goyanes a los 46 años. No solo por la triste información en sí misma, sino por cómo se comunicó en pantalla, tanto en Antena 3 como en Telecinco.

En el caso de TardeAR, la redacción del programa lanzó la noticia de última hora sin contar con que había dos personas con relación cercana con la fallecida en plató, la propia Ana Rosa Quintana y, especialmente, Lolita, que acabó abandonando el plató consternada. En el caso de Y ahora Sonsoles, que se había adelantado por apenas unos minutos a su competidor, no fue tanto la transmisión en sí sino un comentario de Pilar Vidal.

Al comentar la noticia desde el plató de Antena 3, la periodista quiso dejar constancia de una información con la que contaba sobre la fallecida: “Ella se enteró hace unos días de que su marido tiene otro hijo fuera del matrimonio”, afirmó, añadiendo que la familia pretendía hacer un comunicado para “dar normalidad” a la situación. Paloma García-Pelayo trató de intervenir para que Vidal pausara su discurso, al entender que no era apropiado, pero aún así Pilar siguió adelante. Horas más tarde, y tras las críticas suscitadas, ha querido disculparse.

Espejo Público ha abordado no solo el fallecimiento de la empresaria, hija de Cari Lapique, sino también el revuelo causado por Vidal. Esta tuvo ocasión de explicarse y de entonar su arrepentimiento. Eso sí, desde el matinal también se ha puesto en valor que “todo el mucho” se haya “hecho eco” de la información.

“La información es información, pero hay tiempos”

“Es una información que yo tenía desde hacía unas semanas. No era la única periodista de este país que la tenía”, comenzó diciendo. “Dudé si publicar la información el fin de semana pasado, pero como me pareció que hacía muy pocos días que Carlos [Goyanes, padre de Caritina] había fallecido, quise guardarlo. Ya habría ocasión de hablarlo con ella, porque lo hubiese querido comentar con ella”.

“Desde que lo conté no estoy bien”, admitió, antes de pedir disculpas a su familia, “por si algo de lo que conté, que saben que es real, les ha podido dañar”. “La información es información, pero hay tiempos, y ayer fruto de de los nervios del directo, de que era el primer programa de la temporada y no teníamos información... Yo siempre soy persona y luego periodista”, continuó. “Sé que tendría que ser al revés, pero no puedo”

Vidal fue tajante al expresarse: “Considero que metí la pata con Caritina, una persona que siempre me trató superbién, me dio entrevistas, fue cariñosísima y empatizaba con ella un montón”, y por ello insistió en sus disculpas poniendo el foco en Cari Lapique, madre de la fallecida, y en la hermana de esta, “con las que más he podido tener trato”.

En todo caso, la periodista reiteró que no la información era real, conocida desde hacía tiempo por Caritina, quien “lo asumió y lo perdonó”, y que además “se iba a saber”, aunque es consciente de que “no se entendió porque tampoco lo pude explicar bien”. “Pensaba contarla, pero cuando fuese, más adelante. Ayer no era el momento”.

“Me siento mal porque Caritina era una tía estupenda”, concluyó, añadiendo que lo que hizo fue “innecesario”. “Bueno, gajes del oficio”.