'El Hormiguero' habla del no fichaje de Broncano por RTVE, e insiste: “Moncloa interviene para hacerle daño a este programa”

Hace algo más de dos meses, el colaborador y guionista Juan del Val aseguró en directo en El Hormiguero que “Moncloa hace la estrategia” para desprestigiar al programa de Antena 3 y al mismo presentador, Pablo Motos. Fue cuando el programa dedicó 18 minutos de su tertulia a la polémica con Sofía Vergara, que Juan del Val zanjó así: “Esta tertulia y este programa hace daño, y evidentemente, eso lo sabemos todos, pretenden desprestigiarlo. A todos nosotros, y en especial a ti [dirigiéndose a Pablo Motos]. Esto es así. Y la realidad es que esto es una campaña. Nos podemos reír y lo podemos tomar con humor, porque me parece muy bien. Pero esto es una campaña, y Moncloa hace la estrategia”.

Este jueves volvió a ser un día convulso en RTVE por no aprobarse el fichaje de Broncano. Horas después de conocer la suspensión del Consejo de administración de la corporación pública, en verTele publicamos este análisis en el que hacemos una radiografía de qué sucede en ese Consejo, y también de cómo se ha politizado desde los medios de la derecha el fichaje de La Resistencia, incluyendo una discusión de tres de sus principales argumentos. Y poco después de la publicación, el culebrón televisivo del momento llegó al plató de El Hormiguero.

Aprovechando su tertulia de actualidad, el programa habló de la polémica por el no fichaje (de momento) de David Broncano por RTVE. Hay que recordar además que la intención es que el nuevo programa se emita en el access de La 1, precisamente para pelear con El Hormiguero. Y también es importante señalar que David Broncano es fan confeso de El Hormiguero, y guarda buena relación con Pablo Motos, llegando a “colarse” en una de sus entregas junto al cantante Dani Martín.

En esa parte del programa, el primer tema escogido fue trasladar a El Hormiguero la polémica en torno a la promoción que Pablo Motos hizo en sus redes sociales sobre una “máquina de plasma frío” que los mayores expertos en la materia desmontaron y explicaron en elDiario.es. El presentador y sus colaboradores aprovecharon para “responder” a la ministra de Sanidad, Mónica López, que criticó que el presentador aprovechase sus redes sociales para promocionar algo que se considera pseudoterapia.

Pablo Motos trasladó así la polémica en redes sociales a su programa en directo, pero a la vez lamentó que la ministra criticase una publicación suya en Instagram (“Yo pongo lo que quiero porque me ha gustado”, afirmó). Este asunto ha hecho que FACUA denuncie al presentador. Juan del Val, apuntando de nuevo a una mano negra política, preguntó con ironía si esa crítica de la ministra “puede formar parte de que ellos te tengan un poquito de cosa”, añadiendo entre sonrisas cómplices que “yo creo que te tienen manía”.

La polémica de Broncano y RTVE, en 'El Hormiguero'

El mismo Juan del Val aprovechó el final de ese asunto en la tertulia, que se alargó unos cinco minutos, para hilarlo con el siguiente tema escogido en la escaleta del programa: el no fichaje de Broncano por RTVE. “Yo que tú le daría una vuelta a lo de que te tienen manía. Porque dicen, y yo no lo creo eh, pero dicen que de Moncloa han llamado a TVE para hacer un programa o no sé qué”, introdujo Del Val, momento que aprovechó Motos para redirigir la conversación a Cristina Pardo y preguntarle: “La verdad es que está en todas partes eso, ¿cómo va ese culebrón?”.

La presentadora de Más Vale Tarde y colaboradora de El Hormiguero intentó explicar lo sucedido dejando claro que “yo te cuento lo que sé de oídas”, pero manteniendo esa idea: “Parece ser que en Moncloa querían poner un programa en TVE que le hiciera la competencia a El Hormiguero, entonces parece ser que Moncloa había decidido que Broncano era un buen candidato”, tras lo que prosiguió resumiendo el carrusel de ceses que este desencuentro originó en la cadena pública. Entre sus aportaciones, Pardo repitió lo publicado en algunos medios de que el contrato establecía “recortar la duración de la informativo” y también “la condición de que digamos daba igual el resultado de audiencia que tuviera ese programa”. Como hemos explicado, el contrato sí incluye requisitos de audiencia.

Pablo Motos comenzó asegurando que le resulta “incómodo hablar de un tema en el que estás implicado, aunque no quieras”, aclarando que él da la bienvenida a la competencia, y a Broncano, como han tenido en los 18 años en El Hormiguero, lo que levantó los aplausos de su público. Luego, reconoció: “A mí lo que me sabe mal es los trabajadores de TVE, que deben de estar viendo cómo están ridiculizando el prestigio de una cadena extraordinaria, con profesionales extraordinarios, y con mucho prestigio y mucho equilibrio. Y creo que no se lo merecen este juego de estar en todas las tertulias”.

Juan del Val siguió el turno de palabra para opinar que el problema no es Broncano, sino que “el problema es que Moncloa quiera acabar con Pablo Motos”, asegurando que es algo que “nos haría pensar el nivel democrático que tenemos en este momento”, dando por hecho que es una decisión personal desde la presidencia del Gobierno al decir que “en Moncloa esas cosas no se tienen que decidir”, y criticando que es “una maniobra con un contrato con unas condiciones nunca vistas para simplemente hacerle daño a este programa”. Nuevamente, como analizamos, sin valorar televisivamente que si TVE incorpora a Broncano sería el fichaje televisivo de la temporada, y que el programa sería de hecho más barato que la serie 4 Estrellas que La 1 emite en su access actualmente.

La también colaboradora Nuria Roca intervino para añadir: “Y que estamos hablando de una televisión pública, que pagamos todos, que es de todos”, usando nuevamente, como publicamos con anterioridad, la financiación que RTVE tiene del erario público, pero sin detallar en ningún momento de la tertulia que TVE ahorrará dinero respecto a lo que emite ahora mismo.

Juan del Val retomó para repetir: “Moncloa interviene para hacerle daño a este programa”. Y Pablo Motos, que no opinó, dio por finalizado el tema repitiendo: “Me siento muy incómodo con este tema, honestamente, y voy a cambiar”.