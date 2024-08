Maite Galdeano contó en 'De Viernes' su versión del conflicto con Sofía Suescun, señaló a Kiko Jiménez y les pidió perdón

De Viernes tuvo anoche en su plató a Maite Galdeano. La navarra dio su versión del conflicto surgido entre ella y su hija Sofía Suescun, un tema que colea en los platós de Telecinco desde hace semanas a pesar del trasfondo de la mediática polémica, con graves acusaciones cruzadas y mensajes velados sobre malos tratos y problemas de salud mental.

Sofía y su novio Kiko Jiménez echaron de su casa a Maite por los ataques de “celos supertóxicos” que supuestamente sufre la celebrity. Ella arremetió contra la pareja y acusó a Kiko de haber “manipulado” a Sofía para ponerla en su contra. Él la denunció por “acusaciones y amenazas graves”, y la joven pidió una orden de alejamiento después de que Maite tratara de colarse en la vivienda.

Galdeano admitió este viernes que ha tenido comportamientos sobreprotectores con su hija, a la que ha pedido en varias ocasiones que deje a Kiko porque “ella tiene el corazón de bizcocho y él, que tiene el corazón frío, la hace llorar”.

“Reconozco que no me tendría que haber metido en su relación”, lamentó anoche en Telecinco, pero insistió en lo que viene contando desde hace días: “Kiko chantajea emocionalmente a mi hija”.

El origen de la disputa, según Maite

Sofía contó el viernes pasado que la relación entre madre e hija saltó por los aires cuando ella regresó de Honduras, donde había concursado en Supervivientes All Stars. La joven dice que se sintió muy presionada por las exigencias de su madre (que eran cada vez mayores) y decidió echarla de casa. En cambio, la navarra aporta ahora una versión bien distinta.

Según ella, la discusión surgió porque intentó defender a Sofía de Kiko. Al parecer, estaban viendo los tres la televisión cuando se emitió un programa en el que ese especulaba sobre los supuestos amoríos de Sofía en Supervivientes. “Él le dijo, con la voz bastante alta, si pensaba que eso era normal y si no creía que había quedado como la puta de España. Sofía no reaccionó, siempre se queda callada”, contó Maite.

Dice Maite que en ese momento se encaró a Kiko para recriminarle que “esas no eran maneras de hablar”, y al día siguiente tuvo una conversación con Sofía: “Le pregunté si le parecía normal esa actitud de Kiko y le dije que debería dejarlo”.

El relato de Maite Galdeano fue desmentido por la pareja, que estaba viendo la entrevista. En plena emisión, Kiko y Sofía enviaron un mensaje a uno de los tertulianos del programa: “Dice Kiko que no acepta tu perdón porque te estás inventando eso de que él la insultó a ella”, anunció José Antonio León.

La navarra se reafirmó en lo dicho y pidió a Kiko que reconozca sus errores. Instantes después admitió que sentía “vergüenza” al escuchar una conversación grabada por su hijo Cristian, al que pidió que “matara” a Kiko: “Fue en un momento de efusión”.

Al acabar el programa, entonó el mea culpa de nuevo: “Reconozco que lo he hecho fatal. Me he metido en su vida y me arrepiente un montón. Les pido disculpas a los dos. Me voy a curar primero en un psicólogo, porque lo necesito, y quiero reestablecer la relación de madre e hija”, concluyó entre lágrimas.