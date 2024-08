'Supervivientes All Stars' vivió la última gran bronca de Marta y Sofía, que aclaró sus comprometidas imágenes con Bosco

Telecinco emitió este jueves el debate final de Supervivientes All Stars, grabado a comienzos de esta semana, apenas dos días después de que Marta Peñate se proclamase ganadora de esta edición con 'leyendas' de la historia del reality. A su regreso a España, los finalistas se han enfrentado a un último encuentro en plató en el que han tratado de saldar todas sus cuentas pendientes, especialmente entre Marta y Sofía Suescun, que acapararon, como ha ocurrido durante su mes de aventura en Honduras, todo el protagonismo de la noche.

Las concursantes, aún en pie de guerra, pudieron ver algunas imágenes de lo que ha ocurrido con sus parejas en algunas galas del programa. Sandra Barneda dio paso al vídeo de la dura bronca que vivieron Kiko Jiménez y Tony Spina, que acabó con el italiano abandonando el plató, acusando al andaluz de hacer un feo comentario sobre sus problemas con Marta Peñate para ser padres.

“No me lo esperaba para nada. Yo sabía que Kiko me iba a defender a capa y espada. Se lo agradezco muchísimo. Vaya peso has tenido, gracias por todo”, empezaba diciendo la navarra, mientras Peñate, ubicada en ese momento en un set aparte dentro de Telecinco, rompía a llorar desolada. “Acabo de ver una imagen que he flipado. Que se diga lo de 'baby show' y que se vaya de plató mi novio y no el sinvergüenza de Kiko que fue capaz de decir eso, me parece muy 'heavy”, denunció la canaria, que también amagó con salir del programa.

“Mira cómo se victimiza. ¡Si lo has monetizado!”, le reprochaba Maite Galdeano, también presente en el debate final. Marta defendió entonces su libertad de contar su vida cómo y cuándo quería, estallando la tensión entre ambas, lo que obligó a la presentadora a intervenir.

Marta y Sofía viven su última bronca cara a cara

Más tarde, Marta hizo su entrada en plató, donde se pudo enfrentar cara a cara con la que ha sido su enemiga en esta edición del reality. “El tema de la maternidad...”, decía aún dolida la vigente campeona del programa, siendo cortada por su compañera. “Ya está, déjame en paz con la maternidad que eres muy sucia, aprovechaste la mínima con eso, no iba por ahí y lo sabes. Ahí me di cuenta de cómo eres y flipé”, se defendió Suescun.

“¿Por qué dijiste 'baby boom' luego? Te delatas tú sola”, saltaba entonces Adara Molinero mientras Peñate pedía no continuar hablando de este tema. “Yo no tengo miedo de cómo quedar fuera, si lo digo por algo lo digo y si lo tengo que mantener hasta el final lo hago y si tengo que pedir perdón lo pido, pero si es que no es que no. Eres una aprovechada y una venenosa, me he dado cuenta del odio que tenias hacia mi guardado”, le recriminó Sofía, remontándose a su pasado juntas, ya que ambas fueron compañeras -y aliadas- en la décimosexta edición del Gran Hermano que las catapultó a la fama.

Marta sentenció el tema, echándole en cara a Sofía un comentario en la isla con el que sintió que le estaba lanzando una pulla por su situación personal: “Ella me comentó que era una mujer plena y después de ver todo lo que he visto solo puedo decir que una mujer plena no hace daño de la manera que tú lo has hecho. Pero te deseo lo mejor de este mundo, aunque alejada de mí”, remató la joven. Minutos más tarde, era Sofía la que rompía a llorar al ver unas imágenes que resumían las discusiones que han tenido ambas en la isla.

Sofía aclara sus imágenes con Bosco

Sofía volvió a acaparar la atención del debate final durante su entrevista con Sandra Barneda, donde la presentadora le preguntó por sus comprometidas imágenes con Bosco. La pamplonense, ajena a los rumores desatados en España, alucinó entre risas al conocer que se la relacionó con su compañero: “Ha habido besos como amigos, cómo sois, ¿qué queréis ver?”, reaccionó, negando que ocurriera nada más entre ellos.

“Estoy que queráis ver mariposas y demás. Es que estoy flipando, no me esperaba para nada esta historia”, prosiguió Sofía, reconociendo que hubo gestos de cariño con él, pero siempre como amigos. Bosco aseguró entonces que acababa de recordar que su reacción de alerta en las imágenes no había sido al ver la cámara, sino al darse cuenta de que el fuego se estaba apagando, por lo que decidió salir corriendo a asistirlo. Una versión que no acabó de convencer a los presentes.