Sofía Suescun y Marta Peñate enfrían una posible reconciliación y coinciden al valorar su relación actual

Parece que el enfrentamiento entre Sofía Suescun y Marta Peñate está lejos de solucionarse. Después de sus dimes y diretes en Supervivientes All Stars, los espectadores de Telecinco quisieron que ambas se disputaran la victoria, lo que no hizo más que agravar el conflicto. Parecía que las aguas se habían tranquilizado en la gala final, pero los tímidos intentos de reconciliación no sirvieron más que para rebajar la tensión en los minutos finales: lo cierto es que Sofía no está muy interesada en 'hacer las paces' con la ganadora del reality.

Según la hija de Maite Galdeano, era Marta quien estaba “molesta” con su presencia en el concurso, y no al revés. “Y a la vista está que le molestaba mucho porque todo el rato quería humillarme y acosarme para que me fuera. Su propósito era hundirme”, declaró este martes 30 de julio en un evento organizado por el equipo del programa.

Dice Sofía que, tras haber analizado su paso por el concurso, tiene aún más claro cuáles eran las intenciones de su rival, con la que ha dejado de tener relación: “Ahora mismo no me cabe bien Marta. Y me da igual”, sentenció ante el micrófono de Europa Press.

La aludida, por su parte, contestó de la misma manera cuando se le hizo esta misma pregunta: “Actualmente no me cae bien Sofía Suescun”. No obstante, asegura que no quiere “hablar mal de ella” y reconoce que “es muy buena concursante de realities”. Es más, incluso le echó un capote al asegurar que no cree que hubiera un “roneo” entre Sofía y Logan.

Tras celebrarse este evento que juntó a todos los concursantes de Supervivientes All Stars, Peñate se dirigió al público desde las redes sociales. “No sé por donde empezar porque no puedo llegar a expresar lo agradecida que estoy. Ojalá poder ir a casa de cada uno de vosotros y datos un beso enorme y agradecéroslos en persona”, dice el mensaje que publicó en Instagram.

“Me importa más el apoyo que me habéis dado que el haber ganado. Que me hayáis entendido, que me compréis con mis subidas y con mis bajadas. Soy real, pese a quien le pese, y creo que eso me ha dado la victoria”, analiza la ganadora de esta edición del reality.

Por último, Peñate envía un mensaje a quienes más críticos han sido con ella: “Ojalá que la vida os sonría para que dejéis de desprender tanto odio. Nadie dice que no critiquéis, no se puede gustar a todo el mundo, las críticas constructivas son bien recibidas, pero las destructivas las tiro a la basura”, remata.