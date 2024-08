'TardeAR' debate sobre Terelu por decir que hace “malabarismos económicos”, y revienta la exclusiva de Alejandra Rubio

Que Terelu Campos diga que hace “malabarismos” con el dinero “para sobrevivir” es algo que no todos sus compañeros terminan de entender. Aunque el final de Sálvame –el programa en el que había encontrado un trabajo diario– fue un duro varapalo tanto para ella como para sus compañeros, la hija de María Teresa Campos trabaja en televisión desde hace tres décadas y vende exclusivas en las revistas muy habitualmente. Ahora, de hecho, se ha convertido en colaboradora de De Viernes (Telecinco) con un abultado cheque de por medio y tras su paso por TVE.

“No estoy arruinada, pero el dinero que tengo es para vivir. Vendí la casa y vino el declive de mi madre. Lo que me llevé se fue en el bienestar de mi madre. Me fui de Sálvame con una mano delante y otra detrás y hago malabarismos para sobrevivir”, ha contado en otra entrevista concedida a la revista Lecturas. “Tengo una persona de servicio, es el lujo que me permito”, agrega la socialité, a la que le da “miedo” estar “sola” en casa por si tuviera algún problema de “salud” o se sintiera “desvalida”.

María Patiño se ha tomado a risa estas declaraciones que están siendo comentadas en todos los magacines del corazón, incluido TardeAR, donde la hermana de Carmen Borrego también ha recibido unas cuentas críticas. “En el tema económico va un poco justa”, señaló este miércoles la presentadora del programa, Beatriz Archidona.

Para Leticia Requejo, “este punto es difícil de entender si tienes una persona de servicio en casa”, sin embargo, Isabel Rábago, más comprensiva con la celebrity, defendió que “cada uno en su casa decide qué prioridades tiene”, además de que Terelu es una persona “absolutamente generosa” a la que no se le ve “gastándose grandes dinerales”.

Pero Requejo dice tener la “sensación” de que Terelu solo cuenta “dramas” sobre su vida, “todo mal, todo fatídico, todo críticas, todo polémicas...”, algo que para Omar Suárez tiene una fácil explicación: “Decimos que Terelu solo habla de dramas, pero lo que hace es responder a las preguntas que se le plantean en esa entrevista, y todos sabemos que, desgraciadamente, un drama vende mucho más que una noticia buena”.

Además de coincidir con esta valoración de Suárez, Jorge Borrajo, director de la revista Semana, también puso en tela de juicio la supuesta crisis económica de Terelu e hizo un apunte necesario: “Gana mucho dinero y tiene una situación económica elevada, pero tiene un ritmo de vida alto y se lo puede permitir”.

Por su parte, Marta López, después de señalar que la fotografía de Terelu en la portada de Lecturas “está muy retocada” porque “parece que tiene 25 años menos”, recordó que a la presentadora “se le ha tratado muy bien y la tratamos con mucho más cariño que a otra persona normal”. No obstante, también quiso empatizar con ella en lo referente al dinero: “No tiene chófer, y el personal de limpieza en casa no es carísimo para una chica que gana ese sueldo. No vemos que Terelu lleve grandes lujos o haga grandes viajes. Me llama la atención que no tenga casa, pero vive en un sitio bueno y tiene una vida normal”.

Por último, Omar Suárez comentó que había tenido la oportunidad de hablar con Terelu sobre sus finanzas. Aunque ella “no quiso ser muy clara”, defendió que “no tiene gastos y lujos caros para sí misma”, por lo que el tertuliano deduce que la familia gastó “muchísimo dinero en el cuidado de María Teresa Campos para que estuviera bien cuidada”. “Terelu ha ganado mucho dinero, pero no ha sido constante porque ha tenido altibajos”, añadió.

'TardeAR' desvela el sexo del bebé de Alejandra Rubio y Carlo Costanzia

Además de comentar las polémicas declaraciones de Terelu, TardeAR compartió con su audiencia una exclusiva que afecta a la hija de la presentadora. El magacín de Telecinco desveló el sexo del bebé que esperan Alejandra Rubio y Carlo Costanzia, un detalle que estaba predestinado a acabar en la portada de alguna revista al igual que ocurrió con el propio embarazo de la joven.

“Aunque ella no ha querido desvelar el sexo de su bebé, nosotros lo vamos a descubrir esta tarde”, se podía leer en uno de los rótulos de TardeAR. Según Letizia Requejo, la pareja espera un niño.