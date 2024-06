'Espejo Público' revela el caché “casi histórico” de Terelu por su entrevista en Telecinco, que forma parte de “un pack”

Terelu Campos está siendo la “protagonista indiscutible” de la actualidad de la crónica social y de la televisión al mismo tiempo. Su entrevista para De viernes, la primera que concede tras conocerse el embarazo de su hija, Alejandra Rubio, fruto de su relación con Carlo Constanzia no solo supone un interés por lo que cuenta, sino por lo que ha supuesto a nivel catódico: la hija de María Teresa Campos concedía una exclusiva a Telecinco, de la que salió hace un año con el cierre de Sálvame, cuando ahora es rostro de TVE.

Desde Antena 3 no han obviado el interés de la información y de lo que implica. Como ocurriera en otras ocasiones, Espejo Público, ha abordado la entrevista de la competencia, tratando de esclarecer los detalles internos. Más concretamente: el dinero que habría percibido la presentadora por hablar en un plató.

Más Espejo, el bloque del magacín dedicado a sociedad y corazón, abordaba el tema con evidente sorna, planteando dos caras de Terelu, “la que se presenta ante los medios y la verdadera”. Es decir, contrastaban lo que dijo en Telecinco con “lo que realmente piensa”. Gema López avanzaba que el programa imaginaría, recurriendo al conocimiento que tienen de la Campos, de “los pensamientos más profundos de Terelu”. “Y creemos que no nos hemos equivocado”.

Una cifra “casi histórica” que incluye un pack

Con Pilar Vidal, amiga cercana de Terelu, como único bastión de su defensa en plató, Espejo pasó a jugar con la cantidad embolsada por la exclusiva de De viernes. “Va a flipar la gente, creo que es histórico”, advertía Laura Fa minutos antes de revelarse la información, que fueron cebando durante cerca de media hora hasta revelarla. Solo avanzaron que era una cantidad de cinco ceros, que luego se concretó en 200.000 euros.

Esta cifra duplica a la que se manejaba en D Corazón, el programa de Jordi González y Anne Igartiburu con el que colabora en La 1. Javier de Hoyos, exdirector de Socialité que ahora trabaja en su rival en TVE, insinuó que Terelu habría cobrado “100.000 euros por la primera entrevista”. Ahora bien, desde Espejo Público ampliaron la información. El importe total -que se suma a lo que Rubio se llevó por la exclusiva en papel- no lo recibe por esta única entrevista, sino que incluye “un pack de cuatro intervenciones” en Telecinco, explicó Fa.

Esta, que insistió en que se trata de una cifra “casi histórica”, aprovechó para lanzar una pulla a su excompañera de Sálvame. Dijo que Terelu busca no solo “sacarle rentabilidad al embarazo” de su hija, sino también “a la imaginación, porque de lo cuenta la mitad es mentira”.

“Lo más importante es que Terelu no debe estar pasando por un buen momento porque ha pedido que le adelanten el primer pago a hoy mismo, que lo necesita hoy mismo porque tiene deudas importantes que pagar”, agregaba la periodista de corazón. “Es dinero importante, pero que lo necesita ya dice mucho del estado en que se encuentran sus finanzas”.

La polémica en TVE por la entrevista en Telecinco

Antes que Antena 3, TVE ya había abordado la controvertida decisión de Terelu de hablar en su excadena. Mañaneros, donde colabora frecuentemente, ya dejó caer el viernes una crítica velada horas antes de la entrevista. Por su lado, Campos reapareció en D Corazón el sábado con misterio y sin alusiones a su visita a Mediaset, reiterando sus palabras ya escuchadas.

Terelu no estuvo el domingo en D Corazón. Tal y como recalcó Jordi González, la intervención del día anterior no había supuesto ningún tipo de plus. Es decir: no cobró más que su sueldo habitual como colaboradora: “Me pide dirección que diga, y entiendo que me lo pida, que aquí no se paga a nadie. Bueno, a vosotros [colaboradores] sí, claro. Pero cuando hacemos una entrevista no pagamos ni un extra ni un bonus por contarnos nada”.