La aclaración de Jordi González sobre el coste de la entrevista de Terelu Campos en 'D Corazón': “Me lo pide dirección”

D Corazón dedicó su programa de este domingo 23 de junio a analizar las declaraciones que Terelu Campos ofreció un día antes en ese mismo plató. Una entrevista en TVE que estuvo precedida por la que dio en las horas previas en De Viernes, de Telecinco, y sobre la que Jordi González se vio obligado a realizar una aclaración relativa al dinero.

El presentador junto a Anne Igartiburu del espacio de crónica social de La 1 tomó la palabra para explicar a sus espectadores, a petición de dirección, que Terelu no cobró más que su sueldo de colaboradora por la entrevista que dio el sábado a mediodía, y que tuvo una duración de alrededor de media hora.

“Me pide dirección que diga, y entiendo que me lo pida, que aquí no se paga a nadie. Bueno, a vosotros [colaboradores] sí, claro. Pero cuando hacemos una entrevista no pagamos ni un extra ni un bonus por contarnos nada”, aseguró Jordi González. Es decir, que a diferencia de lo ocurrido en su visita a Mediaset, la hija de María Teresa Campos no cobró por hablar sobre el embarazo de su hija en TVE al ser ya tertuliana del programa D Corazón.

Esta aclaración del presentador estuvo acompañada de un debate en torno a lo que podría haberse embolsado Alejandra Rubio por su exclusiva junto a Carlo Costanzia en la revista en la que anunciaron su embarazo. Momento en el que Javier de Hoyos, exdirector de Socialité que ahora trabaja en el programa que era su rival en TVE, aprovechó para deslizar que Terelu habría cobrado “100.000 euros por la primera entrevista”, la que ofreció en De Viernes.

Como ya contamos el sábado, Campos reapareció en D Corazón con misterio y sin alusiones a su visita a Mediaset, pese a las críticas que había recibido un día antes desde el plató de Mañaneros, el otro programa de TVE en el que trabaja. El contenido de la entrevista fue, esencialmente, el mismo que el de su charla con Santi Acosta y Beatriz Archidona.